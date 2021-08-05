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كرة قدم

جاك غريليش ينضم إلى مانشستر سيتي ويصبح أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ

غريليش يصفق للجماهير بعد خسارة لقب يورو 2020 أمام إيطاليا (رويترز)
غريليش يصفق للجماهير بعد خسارة لقب يورو 2020 أمام إيطاليا (رويترز)
5/8/2021

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب المنتخب الإنجليزي جاك غريليش، من أستون فيلا، لمدة 6 سنوات.

ولم يكشف سيتي عن المقابل المالي، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة تكلفت 100 مليون جنيه إسترليني (139.27 مليون دولار) ليصبح غريليش أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبزغ نجم غريليش (25 عاما) مع المنتخي الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وساهم في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية، قبل خسارته اللقب لصالح إيطاليا.

كما تألق غريليش مع فريق أستون فيلا وخاصة الموسم الماضي الذي سجل فيه 6 أهداف.

وخاض لاعب خط الوسط 213 مباراة مع أستون فيلا على مدى 8 مواسم، وسجل 32 هدفا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.

وقال غريليش "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، السيتي هو أفضل فريق في إنجلترا مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم. إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءا من هذا النادي".

وأضاف "خلال العشرة مواسم الماضية، فازوا دائما بألقاب كبرى. لقد نقلهم غوارديولا إلى مستوى جديد، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا. اللعب تحت قيادته والتعلم منه سيكون أمرا خاصا، وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير".

وتابع غريليش "المرافق هنا رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار لألتقي بالجميع وأبدأ اللعب".

المصدر : الجزيرة + رويترز
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