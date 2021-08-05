أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب المنتخب الإنجليزي جاك غريليش، من أستون فيلا، لمدة 6 سنوات.

ولم يكشف سيتي عن المقابل المالي، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة تكلفت 100 مليون جنيه إسترليني (139.27 مليون دولار) ليصبح غريليش أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع جاك جريليش @JackGrealish ✍️ مرحبا بك يا جاك 💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/BaXjTRSLPs — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 5, 2021

وبزغ نجم غريليش (25 عاما) مع المنتخي الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وساهم في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية، قبل خسارته اللقب لصالح إيطاليا.

كما تألق غريليش مع فريق أستون فيلا وخاصة الموسم الماضي الذي سجل فيه 6 أهداف.

وخاض لاعب خط الوسط 213 مباراة مع أستون فيلا على مدى 8 مواسم، وسجل 32 هدفا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.

وقال غريليش "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، السيتي هو أفضل فريق في إنجلترا مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم. إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءا من هذا النادي".

وأضاف "خلال العشرة مواسم الماضية، فازوا دائما بألقاب كبرى. لقد نقلهم غوارديولا إلى مستوى جديد، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا. اللعب تحت قيادته والتعلم منه سيكون أمرا خاصا، وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير".

وتابع غريليش "المرافق هنا رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار لألتقي بالجميع وأبدأ اللعب".