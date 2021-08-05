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تشلسي يعزي نجمه الألماني السابق بالاك في وفاة ابنه إثر حادث أليم

بالاك بقميص تشلسي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 (رويترز)
بالاك بقميص تشلسي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 (رويترز)
5/8/2021

سلّط الإعلام الأوروبي الضوء على نجم كرة القدم الألماني السابق مايكل بالاك، وذلك بعد وفاة نجله الشاب إميليانو في حادث أليم اليوم الخميس، كما حرص فريقه السابق تشلسي على تعزيته.

وأعلنت فرق الطوارئ في سيتوبال بالبرتغال أن إميليانو توفي عن عمر 18 عاما إثر حادث أليم أثناء قيادة دراجة نارية قرب لشبونة اليوم الخميس.

وأبلغ متحدث باسم عمليات الطوارئ رويترز أن إميليانو فارق الحياة في الساعة 02:17 صباحا خلال عطلة في ترويا جنوب لشبونة في حادث تحطم دراجة بـ4 إطارات.

وهرعت فرق الإطفاء والشرطة للمساعدة، لكنه توفي في مكان الحادث كما حضر مختصون في الطب النفسي لدعم الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن إميليانو كان يقود الدراجة في قطعة أرض غير مستوية في ترويا بالقرب من منزل عائلة بالاك حين انقلبت الدراجة وسقطت فوقه فسحقته بثقلها.

وتلقى بالاك المواساة من مختلف وسائل الإعلام الألمانية، إلى جانب الكثير من نجوم اللعبة الذين عاصروه.

وحرص نادي تشلسي الإنجليزي -الذي كان بالاك أحد نجومه طوال عدة مواسم- على تعزية النجم الألماني.

وقال النادي الإنجليزي -في بيان عبر موقعه الرسمي- "كل المنتمين لنادي تشلسي أصابهم الحزن والصدمة بعدما سمعوا خبر وفاة إميليانو بالاك البالغ 18 عاما. كل تعاطفنا مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الصعب".

ولعب بالاك لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا سابقا، كما كان أحد نجوم فريق تشلسي في الفترة ما بين عامي 2006 و2010، حيث توج معه بلقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وكأس الرابطة المحترفة مرة والدرع الخيرية مرة واحدة.

المصدر : وكالات

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