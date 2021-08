سلّط الإعلام الأوروبي الضوء على نجم كرة القدم الألماني السابق مايكل بالاك، وذلك بعد وفاة نجله الشاب إميليانو في حادث أليم اليوم الخميس، كما حرص فريقه السابق تشلسي على تعزيته.

وأعلنت فرق الطوارئ في سيتوبال بالبرتغال أن إميليانو توفي عن عمر 18 عاما إثر حادث أليم أثناء قيادة دراجة نارية قرب لشبونة اليوم الخميس.

🙏 Our thoughts are with Michael Ballack and his family after his son Emilio was killed in an accident overnight. (via @MirrorFootball ).

وأبلغ متحدث باسم عمليات الطوارئ رويترز أن إميليانو فارق الحياة في الساعة 02:17 صباحا خلال عطلة في ترويا جنوب لشبونة في حادث تحطم دراجة بـ4 إطارات.

وهرعت فرق الإطفاء والشرطة للمساعدة، لكنه توفي في مكان الحادث كما حضر مختصون في الطب النفسي لدعم الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن إميليانو كان يقود الدراجة في قطعة أرض غير مستوية في ترويا بالقرب من منزل عائلة بالاك حين انقلبت الدراجة وسقطت فوقه فسحقته بثقلها.

Heartbreaking news, Emilio Ballack, the teenage son of former Germany and Chelsea midfielder Michael Ballack, has died after being crushed by a quad-bike near the family's holiday home in Portugal, according to reports. Will pray for him & his family. pic.twitter.com/yBeSKG9Ydb

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) August 5, 2021