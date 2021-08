أبهر حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون جماهير كرة القدم بتصد خرافي لهجمة نادرا ما يتم إنقاذها، ليؤكد أنه لا يزال يتمتع بردة فعل سريعة ورشاقة عالية رغم تجاوزه الـ40 من عمره وابتعاده عن حراسة مرمى المنتخب الإيطالي وفريقه السابق يوفنتوس.

وشارك بوفون (43 عاما) مع نادي بارما -الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي- في المباراة الودية التي لعبها الفريق ضد ساسولو يوم الأحد الماضي استعدادا للموسم الجديد، حيث أنقذ الحارس الإيطالي مرماه من هدف محقق كان سيدخل الشباك لولا رد فعله الاستثنائي الذي مكنه من التصدي للكرة المصوبة من مسافة قريبة جدا.

وتغنى بارما بتصدي حارسه المخضرم، حيث قال في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر متعجبا "ما هذا التصدي؟".

What a save from 43-year-old Gianluigi Buffon 😳🧤

Back at Parma and showing no signs of slowing in pre-season.#OptusSport pic.twitter.com/ZGRUimp0YC

— Optus Sport (@OptusSport) August 3, 2021