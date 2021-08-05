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بوفون يتألق مع بارما بتصد خرافي في عقده الخامس

بوفون خلال الإحماء قبل إحدى مباريات الدوري الإيطالي مع يوفنتوس (رويترز)
بوفون خلال الإحماء قبل إحدى مباريات الدوري الإيطالي مع يوفنتوس (رويترز)
5/8/2021

أبهر حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون جماهير كرة القدم بتصد خرافي لهجمة نادرا ما يتم إنقاذها، ليؤكد أنه لا يزال يتمتع بردة فعل سريعة ورشاقة عالية رغم تجاوزه الـ40 من عمره وابتعاده عن حراسة مرمى المنتخب الإيطالي وفريقه السابق يوفنتوس.

وشارك بوفون (43 عاما) مع نادي بارما -الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي- في المباراة الودية التي لعبها الفريق ضد ساسولو يوم الأحد الماضي استعدادا للموسم الجديد، حيث أنقذ الحارس الإيطالي مرماه من هدف محقق كان سيدخل الشباك لولا رد فعله الاستثنائي الذي مكنه من التصدي للكرة المصوبة من مسافة قريبة جدا.

وتغنى بارما بتصدي حارسه المخضرم، حيث قال في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر متعجبا "ما هذا التصدي؟".

وشبهت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية تصدي بوفون المميز بالتصدي الشهير للحارس الإسباني المعتزل إيكر كاسياس ضد إشبيلية عندما كان يحرس عرين ريال مدريد الإسباني قبل نحو 10 سنوات.

وكتبت الصحيفة في تعليقها على تصدي بوفون "هل تتذكرون التصدي من إيكر كاسياس أمام لاعب إشبيلية بيروتي في ملعب رامون سانشيز بيزخوان؟ ثم جيانلويجي بوفون يفعل ذلك مع بارما بعمر 43 عاما".

المصدر : وكالة سند

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