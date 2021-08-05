أكد طارق ذياب محلل قنوات “بي إن سبورتس” أن ليونيل ميسي سيرحل عن برشلونة لباريس سان جيرمان وأنه لن يرتدي رقم 10، بينما أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة عن أمله بألا تكون هذه آخر مباراة لميسي بكامب نو.
أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن قائد فريق كرة القدم ليونيل ميسي سيغادر برشلونة، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.
وقال النادي الإسباني -في بيان رسمي- إن "الطرفين يأسفان بشدة لاستحالة تلبية رغبات اللاعب والنادي في النهاية".
رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم). الطرفان يأسفان على عدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معاً.
من القلب، شكراً لك ليو على كل ما قدمته للنادي طيلة هذه السنوات
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2021
وأضاف برشلونة "نتيجة لهذا الوضع لن يبقى ميسي في برشلونة، ويأسف الطرفان على أنه لا يمكن تلبية رغبات اللاعب والنادي في النهاية".
شكراً ليو! pic.twitter.com/jliYf0fjk7
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2021
وتابع البيان "يعبر برشلونة من أعماق قلبه عن امتنانه للاعب لمساهمته في تعظيم النادي ونتمنى له الأفضل في مستقبله في حياته الخاصة والاحترافية".
👑 هدف الموسم 🔝
💥 @FBS_news pic.twitter.com/hlDkMGXZBm
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 11, 2021
وأصبح ميسي لاعبا حرا وبإمكانه التفاوض للانتقال إلى أندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/حزيران الماضي، وأكد برشلونة دائما أنه يريد استمرار اللاعب، وذكرت وسائل إعلام أن ميسي (34 عاما) اتفق على تجديد عقده لخمس سنوات.
🍿👀 فرجة ممتعة 😍 pic.twitter.com/p0eQAIhPNM
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2021
وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس/آب 2020، وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.
🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "نقوم بكل ما في وسعنا لضمان استمرار ميسي في نادي برشلونة. العملية لم تُحسم بشكل نهائي، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح" pic.twitter.com/CDxEPvQur2
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 2, 2021
لكن خليفته جوان لابورتا، الذي كان شاهدا على قصة صعود النجم الأرجنتيني، أقنعه بالبقاء.
وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن 13 عاما، وأصبح الهداف التاريخي للنادي وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفا في 778 مباراة في جميع المسابقات.
⚡⚡⚡ pic.twitter.com/hHxTK8osyA
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 15, 2021