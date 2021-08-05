البث الحي
كرة قدم

أبرزها في حالات التسلل.. البريميرليغ يحدث تغييرات في تقنية "الفار"

استخدام "الفار" الموسم الماضي جعل الكثير من المشجعين واللاعبين والمدربين غير سعداء (رويترز)
استخدام "الفار" الموسم الماضي جعل الكثير من المشجعين واللاعبين والمدربين غير سعداء (رويترز)
5/8/2021

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، في 13 أغسطس/آب الجاري، ومرة ​​أخرى، سيطرق عدد من التغييرات على تطبيق واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في البطولة الإنجليزية.

واستخدام هذه التكنولوجيا -الموسم الماضي- جعل الكثير من المشجعين واللاعبين والمدربين غير سعداء، لذا سعى البريميرليغ إلى إجراء تغييرات لتجنب حدوث إحباط مماثل في الموسم المقبل.

ما هذه التغييرات؟

حالات التسلل الهامشية

وقال مايك رايلي، العضو المنتدب في الهيئة المسؤولة عن حكام المباريات في البريميرليغ "أعدنا -بشكل فعال- ميزة الشك للاعب المهاجم.. لذلك في حال التسلل القريب، نواصل الإجراءات نفسها التي اتبعناها العام الماضي مع تقنية (الفار)، ونضع خط الدفاع ثم خط الهجوم".

وتابع "نضع خطوط بث أكثر وضوحا، وهذه ليست تفاصيل، لأنه لو طبقنا هذه الإجراءات الموسم الماضي لكنا أعدنا احتساب 20 هدفا تم استبعادها".

وأشار كذلك، إلى أن "الصور التي يتم مشاركتها مع مشاهدي التلفزيون ستتغير. في المواسم الأخيرة، تم عرض صور حية، في حين كان الحكام يدرسون ما إذا كان اللاعب المهاجم متسللاً أم لا. أما الآن، فسيتم عرض الصور النهائية فقط وليس رسم الخطوط، على غرار ما كان عليه الأمر في (يورو 2020)".

تأخر الحكام برفع راية التسلل

في الموسم الماضي، كان الحكام المساعدون يتأخرون في رفع رايات التسلل، إذا كان من المتوقع أن تأتي فرصة لتسجيل الأهداف، حتى في حالة الاشتباه في وجود تسلل. بعد ذلك، بمجرد تسجيل هدف أو ضياع الفرصة، تُرفع الأعلام.

الآن، وعلى الرغم من ذلك، سيتم رفع سقف فرصة التهديف. لذلك، إذا استلم اللاعب الكرة في وضع تسلل، على سبيل المثال، سيرفع الحكم رايته مباشرة ومن دون انتظار.

الاحتكاك المطلوب لاحتساب خطأ

يقول رايلي، إن "الخبرة التي اكتسبناها خلال الموسمين الماضيين، تظهر أن مشاكل (الفار) في البريميرليغ، تدور حول احتساب الأخطاء، ومتى تحتسب؟ وما هو التنافس؟ وما هي الاحتكاكات التي يجب احتسابها خطأ؟"

وتابع "فقدنا القليل من ميزة الاحتكاك والخشونة التي كانت تتميز بها كرة القدم، ربما بسبب تدخل حكم الفيديو المساعد. وأظهرت تجربة (اليورو) أن الجماهير لن تعترض إذا لم تحتسب بعض الأخطاء وإذا أمر الحكم بتدفق اللعب، ولهذا على الجماهير، أن تفهم أن بعض الاحتكاكات الصغيرة ليست أخطاء، إنما هي جزء من اللعبة".

وأوضح أن "ردود الفعل التي تلقيناها من الأندية واللاعبين هي عدم إيقاف اللعب بشكل مستمر، لذلك لن يبحث الحكام إلا عن الخطأ الواضح.. وعليهم أن يضعوا في اعتبارهم، 3 عوامل: هل هناك خطأ واضح ومناسب؟ هل هذا الاحتكاك أسفر عن نتيجة؟ هل هذا الاحتكاك أدى لسقوط المنافس؟"

وختم "لذا، إذا كان هناك احتكاك واضح مع عواقب واضحة، فهذا ما يعاقب عليه الحكام.. اترك الأشياء الصغيرة وشأنها، في الملعب وفي غرفة (الفار)".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

ميسي في برشلونة.. مسيرة أسطورة من الصعب تكرارها

ميسي يرحل من الباب الضيق (الأناضول)

أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ.. مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع جاك غريليش

غريليش يصفق للجماهير بعد خسارة لقب يورو 2020 أمام إيطاليا (رويترز)

“لا تتخلوا عن حلم التخرج”.. رونالدو يقدم لجمهوره 24 منحة دراسية في جامعة إيطالية

رونالدو يقدم منحا دراسية سنوية (مواقع التواصل)

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ميسي

ميسي أصبح خارج برشلونة (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

حزب الله يتبنى.. صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة

شاطئ سفينة الأشباح بالجزائر.. مغامرون يقتحمون المجهول ويكسرون رهبة الجانحة صوفيا 

العائلات الجزائرية تقطع المسافات نحو شاطىء &#34;صوفيا&#34; للاستمتاع به وقص حكاية &#34;السفينة&#34; على أطفالهم (الجزيرة)

إسرائيل تغير قواعد الاشتباك ضد لبنان.. تهميد لحرب مع حزب الله أو مناورات إقليمية مع إيران؟

الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات لأول مرة منذ حرب 2006، مما يمثل رسما لقواعد اشتباك جديدة ضد لبنان (رويترز)