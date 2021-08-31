كان سوق الانتقالات الصيفية الحالي مجنونًا بشكل عام وبالنسبة لكريستيانو رونالدو بشكل خاص، حيث كشفت تسريبات أذاعها راديو كتالونيا أن برشلونة كان من الأندية التي عرض عليها رونالدو نفسه، لكنه قوبل بالرفض فورا.

ونقلت الصحف الإسبانية التسريبات -التي من الواضح خروجها من نادي برشلونة- والتي تقول إن رونالدو اتخذ قرار الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، وأن وكيله ومواطنه البرتغالي خورخي مينديز انطلق يسوقه لبعض الأندية الكبرى ومنها ما كشف عنه سابقا وأبرزها فريقه السابق ريال مدريد الذي رفضه أيضا.

رفض ريال مدريد دفع مينديز لعرض انضمام رونالدو لغريمه برشلونة، لكن نظرا لتاريخه الضخم مع الملكي وكونه الهداف التاريخي للفريق ومن الصعب أن ينتهي به المطاف في غريمه التاريخي، لم يتردد برشلونة في رفض العرض على الفور.

وأكدت التسريبات أن رفض برشلونة دفعه لنقل العرض إلى مانشستر سيتي الذي وافق بالفعل، لكن مانشستر يونايتد تدخل في الساعات الأخيرة وأقنع رونالدو بالعدول عن الانتقال لغريمه أيضا والعودة إلى ملعب أولد ترافورد.