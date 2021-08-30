حافظت فرق نابولي وميلان وروما على بدايتها الجيدة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الجديد، بعدما حققت انتصارها الثاني على التوالي في المسابقة.

وفاز نابولي 2-1 على مضيفه جنوه، في حين تغلب ميلان 4-1 على ضيفه كالياري، وروما على مضيفه ساليرنيتانا 4-صفر يوم الأحد في الجولة الثانية للكالتشيو.

فعلى ملعب لويغي فيراريس انتزع نابولي فوزا صعبا 2-1 من ملعب مضيفه جنوه.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين ظل جنوه بلا رصيد من النقاط عقب تلقيه خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

وبادر الإسباني فابيان رويز بالتسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 39، في حين تعادل أندريا كامبياسو لمصلحة جنوه في الدقيقة 69، غير أن أندريا بيتانيا منح النقاط الثلاث لنابولي عقب إحرازه هدف الفوز الثمين للضيوف في الدقيقة 84.

"عودة إلى سان سيرو ✅ جماهير ✅ انتصار ✅ هدف ✅" رفائيل لياو ✍️#ميلان_كالياري | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ https://t.co/bl2Dfn2NRF — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 29, 2021

ميلان يفوز وجيرو يسجل

وعلى ملعب سان سيرو، حقق ميلان فوزا كاسحا 4-1 على كالياري.

ورفع الفريق اللومباردي، الذي تغلب على سامبدوريا في الجولة الأولى، رصيده إلى 6 نقاط، وظل كالياري برصيد نقطة واحدة.

وتقدم ساندرو تونالي مبكرا لميلان في الدقيقة 12، لكن كالياري سرعان ما تعادل عبر أليساندرو ديولا في الدقيقة 15.

لم يهنأ كالياري بتعادله سوى دقيقتين بعدما أعاد ابراهيم دياز التقدم لميلان بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 17، في حين أضاف النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وعاد جيرو، المنتقل لميلان قادما من تشلسي الإنجليزي هذا الصيف، لهز الشباك مرة أخرى بتسجيله الهدف الرابع لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

اختلفنا مين يحب الثاني أكثر .. واتفقنا إنِّك أكثر وأنا أكثر ❤️💛#ساليرنيتانا_روما #فورزا_روما pic.twitter.com/GsXR0SdMhK — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 29, 2021

مورينيو يواصل الانتصارات

من جانبه، سحق روما مضيفه ساليرنيتانا، العائد مجددا للمسابقة، 4-0 ليواصل انطلاقته الناجحة مع مدربه البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو.

ورفع روما، الذي فاز على فيورنتينا في أولى لقاءاته بالمسابقة هذا الموسم، رصيده إلى 6 نقاط، في حين ظل رصيد ساليرنيتانا بلا نقاط عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل لروما في الدقيقة 48، ثم أضاف جوردان فيرتو وتامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقتين 52 و69 على التوالي.

واختتم بيليغريني مهرجان أهداف روما بإحرازه الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79، لينصب نفسه بطلا للقاء.