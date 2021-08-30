مصرع مدرب كرة قدم في بلغاريا بعد أن ضربته الصاعقة خلال مباراة لفريقه

توفي مدرب كرة قدم في بلغاريا بعد أن ضربته الصاعقة خلال مباراة ودية لفريقه.

وذكرت وكالة أنباء "بي تي إيه" (BTA) البلغارية الحكومية أن الحادث وقع خلال مباراة ودية بين فريقي ليسيشوفو وشيرنوجوروفو.

وتوفي إيفان رانشيف (41 عاما) مدرب الفريق الضيف بمجرد أن ضربته الصاعقة، بعد أن اجتاحت عاصفة رعدية القرية التي جرت فيها المباراة عقب بداية اللقاء مباشرة.

وجرى إرسال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث على الفور، لكن لم ينجح المسعفون في إنقاذ المدرب.

وأشارت "بي تي إيه" إلى أن الصاعقة ضربت لاعبين آخرين لكنهم لم يتعرضوا لإصابات خطيرة.