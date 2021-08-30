بتواضع البطل، قال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني إن فريقه بطل أوروبا يستطيع تحسين مستواه بصورة أكبر قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر العام القادم، مؤكدا أن همه الأول هو التأهل للمونديال.

وبعد تتويجه بطلا لأوروبا الشهر الماضي يمتلك المنتخب الإيطالي سجلا يخلو من الهزائم في 34 مباراة رسمية، ويبتعد بمباراة واحدة عن الرقم القياسي الذي تحمله إسبانيا والبرازيل، مما يشير إلى أنه على أعتاب رقم قياسي عالمي.

وفاز فريق مانشيني بالمباريات الثلاث التي خاضها في تصفيات كأس العالم حتى الآن.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "يمكننا التحسن في 14 شهرا من الآن وحتى كأس العالم، لم يتغير شيء، ستستمر حياتنا وعملنا أيضا، لقد فزنا ببطولة أوروبا وجعلنا أنفسنا و60 مليون إيطالي سعداء، حقيقة أننا تسببنا في سعادة كل هؤلاء الأشخاص يجعلنا فخورين جدا".

وأضاف "ولكن ما زالت هناك 5 مباريات في التصفيات، ويجب التعامل مع هذا الأمر بعناية، نبدأ مرة أخرى ضد لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري لـ8 أو 9 مباريات، الشيء المهم هو التأهل، ثم سيكون لدينا وقت للمرحلة الأخيرة".

وفاز جورجينيو لاعب وسط إيطاليا وتشلسي الذي لعب دورا بارزا في تتويج إيطاليا في بطولة أوروبا 2020 بجائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، ويشعر مانشيني بأن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان الاختيار الصحيح.

وتابع مانشيني "يبلي (جورجينيو) بلاء حسنا منذ سنوات، وفي العام الحالي فاز بكل شيء شارك فيه، ويستحق الجائزة".

وستلعب إيطاليا مع بلغاريا في 2 سبتمبر/أيلول المقبل على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، ثم ضد سويسرا في بازل في الخامس من الشهر نفسه، قبل أن تستضيف ليتوانيا في 8 سبتمبر/أيلول بملعب مابي في ريجيو-إميليا.