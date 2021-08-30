كشف تقرير بريطاني أنه لم يكن لدى نادي مانشستر يونايتد أي نية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف، لكنه قام بهذه الخطوة المتأخرة لسببين رئيسيين، ليستعيده النادي الذي تألق فيه النجم البرتغالي على مدار 5 مواسم قبل انتقاله لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن السبب الحقيقي الذي أقحم مانشستر يونايتد في الصفقة هو أن النادي العريق لم يستطع تحمل فكرة لعب أحد أبرز نجومه على مر التاريخ في صفوف مانشستر سيتي غريمه التقليدي بالدوري والمدينة في آن واحد.

وقالت الصحيفة إنه حتى صباح الجمعة الماضي، كان سيتي هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع رونالدو، في حين كان يونايتد راضيا بخياراته الهجومية بعد أن ربط إدينسون كافاني بصفقة جديدة ووقع جادون سانشو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند. وأضافت الصحيفة أن يونايتد بدأ في التحرك للتعاقد مع النجم البرتغالي عندما تأكد أن سيتي أتم الاتفاق وأن رونالدو أصبح قاب قوسين من الانتقال لملعب الاتحاد بعدما أخبر يوفنتوس برغبته في الرحيل.

وكشفت ديلي ميل عن أن لاعب خط الوسط الحالي في يونايتد وزميل الدون بالمنتخب البرتغالي برونو فرنانديز، إضافة إلى زملاء رونالدو السابقين بالفريق ريو فرديناند وباتريس إيفرا ودارين فليتشر، أرسلوا رسائل نصية إلى رونالدو، بعد أن تحدث معه مدربه السابق السير أليكس فيرغسون بشأن العودة إلى النادي.

وبمجرد إبلاغ رونالدو بعرض عقد اليونايتد لمدة عامين -الذي سيكسبه مبلغ 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 660 ألف دولار)- ألغى فكرة الانضمام إلى مانشستر سيتي.

وهناك سبب خفي آخر لإتمام الصفقة، وهو رغبة مالكي نادي مانشستر يونايتد في عودة رونالدو ليكون وسيلة لإعادة الجماهير إلى جانبهم، بعد الشرخ الذي سببته محاولتهم الانضمام لدوري السوبر الأوروبي، كما أنهم خشوا من تداعيات ترك الدون يوقع لجارهم مانشستر سيتي، ولذلك لم يترددوا في إعطاء الضوء الأخضر لإتمام صفقة عودة رونالدو.