اعتقال لاعب برتغالي دولي في اليونان بتهمة اغتصاب قاصر

ذكرت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين أن المدافع البرتغالي لكرة القدم روبن سيميدو تم اعتقاله عقب ادعاءات حول اعتدائه جنسيا على فتاة قاصر.

وتم اعتقال سيميدو (27 عاما) لاعب فريق أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني -أمس الأحد- بعد ورود شكوى إلى الشرطة من فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي في منزل اللاعب بالقرب من العاصمة أثينا.

وأوضحت الشرطة أن رجلا آخر مطلوب للاستجواب في ادعاءات الاعتداء الجنسي.

وأكد ستافروس جورجوبولوس محامي سيميدو أن اللاعب نفى الادعاءات الموجهة ضده.

ومثل سيميدو أمام المحكمة اليوم الاثنين لتقديم الأدلة وتم منحه مهلة 24 ساعة لتحضير دفاعه.

وسبق لسيميدو اللعب في فياريال الإسباني وشارك في 3 مباريات دولية مع منتخب البرتغال علما بأنه انتقل إلى الدوري اليوناني قبل عامين.