البث الحي
كرة قدم

منتخبات أخفقت في التأهل لمونديال 2018 وعوّضت بلقب "بطل القارة"

منتخب الجزائر فاز بلقب كأس أمم أفريقيا بعد 29 عاما من الانتظار (رويترز)
منتخب الجزائر فاز بلقب كأس أمم أفريقيا بعد 29 عاما من الانتظار (رويترز)
3/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202112:14 AM (مكة المكرمة)

4 منتخبات لم تنجح في التأهل لمونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنها عوّضت هذا الإخفاق بالتتويج بلقب قارتها.

آخر هذه المنتخبات التي عوّضت الخيبة المونديالية كانت الولايات المتحدة التي فازت بلقب "الكأس الذهبية" لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف نظيف.

وقبل بلاد "العم سام"، فازت إيطاليا -التي مثّل عدم تأهلها للمونديال الروسي صدمة- بلقب أمم أوروبا بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح في الـ12 من الشهر الماضي، ومثّل هذا اللقب تعويضا "دسما" لعشاق "الآتزوري" عن الإخفاق المونديالي.

وبعد الأداء الذي أشيد فيه بمونديال البرازيل 2014، لم يستطع منتخب الجزائر التأهل لمونديال روسيا، ولكن "الخضر" لم يتأثروا بهذا وذهبوا إلى مصر وبلغوا نهائي كأس الأمم الأفريقية الأهم وهزموا السنغال في النهائي بهدف نظيف في 19 يوليو/تموز 2019، محققين لقبا طال انتظاره، 29 عاما.

وأول منتخب عوّض عدم تأهله لمونديال روسيا كان "العنابي" القطري الذي فاز -أول مرة في تاريخه- بلقب أمم آسيا بعد تغلبه على منتخب اليابان 3-1 في المباراة النهائية التي أجريت في الأول من فبراير/شباط 2019.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية.. أميركا تهزم المكسيك وتتوج بلقب الكأس الذهبية

انتزع المنتخب الأميركي لكرة القدم لقب بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) التي أقيمت على أرضه، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف نظيف.

2/8/2021

العنابي.. لقب كأس آسيا وجوائز أخرى

هيمن المنتخب القطري على جوائز كأس آسيا لكرة القدم، حيث توج العنابي بلقب البطولة وفاز نجمه المعز علي بلقبين تاريخيين، لقب أفضل لاعب بالبطولة، بالإضافة إلى لقب الهداف برصيد تسعة أهداف، في حين حصل حارس العنابي سعد الشيب بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

1/2/2019
المزيد من كرة قدم

المدافع راموس.. مهاجم تفوق على لاعبين بارزين في تاريخ الليغا

راموس سجل 73 هدفا في الليغا (رويترز)

طلب الرأفة وأحلام سعيدة.. هذه أحدث تطورات تجديد ميسي مع برشلونة

إيقاف لاعب منتخب مصر الأولمبي بسبب الإساءة لعاملة في فندق

الاتحاد المصري لكرة القدم: تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لبقية اللاعبين (غيتي)

أقارب لميسي ومودريتش وماندي.. تعرف على مشاهير كرة القدم من نفس العائلة

ميسي وزميله السابق في برشلونة بويان كركيتش أبناء عمومة (غيتي)
الأكثر قراءة

في ذكرى غزو الكويت.. هل خدع صدام حسين مبارك؟

لقاء سابق بين صدام (يمين) ومبارك (الفرنسية)

بيان تركي شديد اللهجة حول برنامج هجرة الأفغان الموالين للقوات الأميركية

طالبان تواصل تقدمها الميداني ويتوقع مراقبون أن توقع عقوبات قاسية بحق المتعاونين مع القوات الأجنبية (الجزيرة)

إيران نفت صلتها بالعملية.. إخلاء سبيل السفينة المحتجزة قبالة الإمارات

بيانات ملاحية أشارت أمس الثلاثاء إلى حوادث استثنائية لعدد من السفن بالخليج وبحر عمان (الأوروبية-أرشيف)

تونس.. قيس سعيد يقيل 30 مسؤولا في 10 أيام

الرئيس التونسي ينفي اتهامات بتنفيذه انقلابا (الجزيرة)