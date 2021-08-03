منتخبات أخفقت في التأهل لمونديال 2018 وعوّضت بلقب "بطل القارة"

4 منتخبات لم تنجح في التأهل لمونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنها عوّضت هذا الإخفاق بالتتويج بلقب قارتها.

آخر هذه المنتخبات التي عوّضت الخيبة المونديالية كانت الولايات المتحدة التي فازت بلقب "الكأس الذهبية" لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف نظيف.

وقبل بلاد "العم سام"، فازت إيطاليا -التي مثّل عدم تأهلها للمونديال الروسي صدمة- بلقب أمم أوروبا بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح في الـ12 من الشهر الماضي، ومثّل هذا اللقب تعويضا "دسما" لعشاق "الآتزوري" عن الإخفاق المونديالي.

وبعد الأداء الذي أشيد فيه بمونديال البرازيل 2014، لم يستطع منتخب الجزائر التأهل لمونديال روسيا، ولكن "الخضر" لم يتأثروا بهذا وذهبوا إلى مصر وبلغوا نهائي كأس الأمم الأفريقية الأهم وهزموا السنغال في النهائي بهدف نظيف في 19 يوليو/تموز 2019، محققين لقبا طال انتظاره، 29 عاما.

وأول منتخب عوّض عدم تأهله لمونديال روسيا كان "العنابي" القطري الذي فاز -أول مرة في تاريخه- بلقب أمم آسيا بعد تغلبه على منتخب اليابان 3-1 في المباراة النهائية التي أجريت في الأول من فبراير/شباط 2019.