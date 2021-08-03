البث الحي
كرة قدم

المدافع راموس.. مهاجم تفوق على لاعبين بارزين في تاريخ الليغا

راموس سجل 73 هدفا في الليغا (رويترز)
راموس سجل 73 هدفا في الليغا (رويترز)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202109:13 PM (مكة المكرمة)

في تاريخ كرة القدم، قلة هم المدافعون الهدافون ولكن كي تتفوق على لاعبين يُعدّون من أساطير كرة القدم لا بد من أن يكون اسمك سيرجيو راموس، القائد السابق لريال مدريد وإسبانيا والمدافع الحالي لسان جيرمان.

فالمطرقة الإسبانية هداف من العيار الثقيل، فهو لا يسجل أهدافا عادية بل حاسمة وحينما يحتاج إليها فريقه.

وسجل راموس 73 هدفا في الليغا متفوقا على أبرز اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الإسبانية.

  • الفرنسي زين الدين زيدان: 35 هدفا في الليغا.
  • البرتغالي لويس فيغو: 68 هدفا في الليغا.
  • الكرواتي لوكا مودريتش: 16 هدفا في الليغا.
  • الألماني توني كروس: 15 هدفا في الليغا.
  • الإسباني تشافي هيرنانديز: 58 هدفا في الليغا.
  • الإسباني أندريس إنييستا: 35 هدفا في الليغا.
  • البرازيلي رونالدينيو: 70 هدفا في الليغا.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

منتخبات أخفقت في التأهل لمونديال 2018 وعوّضت بلقب "بطل القارة"

منتخب الجزائر فاز بلقب كأس أمم أفريقيا بعد 29 عاما من الانتظار (رويترز)

طلب الرأفة وأحلام سعيدة.. هذه أحدث تطورات تجديد ميسي مع برشلونة

إيقاف لاعب منتخب مصر الأولمبي بسبب الإساءة لعاملة في فندق

الاتحاد المصري لكرة القدم: تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لبقية اللاعبين (غيتي)

إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية.. أميركا تهزم المكسيك وتتوج بلقب الكأس الذهبية

أحرز المنتخب الأميركي لقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه (رويترز)
الأكثر قراءة

في ذكرى غزو الكويت.. هل خدع صدام حسين مبارك؟

لقاء سابق بين صدام (يمين) ومبارك (الفرنسية)

بيان تركي شديد اللهجة حول برنامج هجرة الأفغان الموالين للقوات الأميركية

طالبان تواصل تقدمها الميداني ويتوقع مراقبون أن توقع عقوبات قاسية بحق المتعاونين مع القوات الأجنبية (الجزيرة)

إيران نفت صلتها بالعملية.. إخلاء سبيل السفينة المحتجزة قبالة الإمارات

بيانات ملاحية أشارت أمس الثلاثاء إلى حوادث استثنائية لعدد من السفن بالخليج وبحر عمان (الأوروبية-أرشيف)

تونس.. قيس سعيد يقيل 30 مسؤولا في 10 أيام

الرئيس التونسي ينفي اتهامات بتنفيذه انقلابا (الجزيرة)