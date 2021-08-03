المدافع راموس.. مهاجم تفوق على لاعبين بارزين في تاريخ الليغا

في تاريخ كرة القدم، قلة هم المدافعون الهدافون ولكن كي تتفوق على لاعبين يُعدّون من أساطير كرة القدم لا بد من أن يكون اسمك سيرجيو راموس، القائد السابق لريال مدريد وإسبانيا والمدافع الحالي لسان جيرمان.

فالمطرقة الإسبانية هداف من العيار الثقيل، فهو لا يسجل أهدافا عادية بل حاسمة وحينما يحتاج إليها فريقه.

وسجل راموس 73 هدفا في الليغا متفوقا على أبرز اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الإسبانية.