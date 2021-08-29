ميسي يخطف الأضواء بفوز سان جيرمان على ريمس في أول مشاركة له بالدوري الفرنسي
تحولت مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه ريمس اليوم الأحد إلى حدث تاريخي في كرة القدم العالمية، لأنها شهدت المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من برشلونة الإسباني.
وشارك ميسي بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها سان جيرمان 2-0 بفضل ثنائية النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في الدقيقتين 16 و63، ضمن الجولة الرابعة للدوري الفرنسي.
لحظة دخول ميسي أرضية الملعب
الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان @PSG_arab pic.twitter.com/1HveoLOn7P
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2021
الهدف الباريسي الأول لم يتأخر عن طريق مبابي #الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان @PSG_arab pic.twitter.com/VIjGtAMXJV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2021
وحل النجم الأرجنتيني -الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر- بدلا من المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج برشلونة، الذي قضى فيه نحو عقدين.
ميسي يقوم بالحركات الإحمائية#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان @PSG_arab pic.twitter.com/C6v9PvFbIn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2021
وخطف ميسي الأضواء من الجميع، حتى من صاحب الهدفين الذي يشغل العالم بأنباء مفاوضات ريال مدريد الإسباني لضمه.
ردة فعل ميسي عند تسجيل فريقه الهدف الأول#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان @PSG_arab pic.twitter.com/RMr2yBe9hv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2021
وبدأت الإثارة والصرخات الجماهيرية منذ نزول ميسي مع الفريق للملعب قبل المباراة، ومرورا بعملية الإحماء وحتى تبديله وخروجه من المباراة.
أولى لمسات البرغوث مع باريس …
الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان @PSG_arab pic.twitter.com/ikZoQVZGPw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2021
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في المباريات الأربع، في حين توقف رصيد ريمس عند 3 نقاط في المركز 17، جمعها من التعادل في 3 مباريات.
صافرة النهاية: رانس 0 باريس سان جيرمان 2#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان @PSG_arab pic.twitter.com/7ogdxfHj8T
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2021