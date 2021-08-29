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ميسي يخطف الأضواء بفوز سان جيرمان على ريمس في أول مشاركة له بالدوري الفرنسي

مدافع ريمس لم يجد حلا لإيقاف ميسي سوى مسكه بهذه الطريقة (رويترز)
مدافع ريمس لم يجد حلا لإيقاف ميسي سوى مسكه بهذه الطريقة (رويترز)
29/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202112:01 AM (مكة المكرمة)

تحولت مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه ريمس اليوم الأحد إلى حدث تاريخي في كرة القدم العالمية، لأنها شهدت المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من برشلونة الإسباني.

وشارك ميسي بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها سان جيرمان 2-0 بفضل ثنائية النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في الدقيقتين 16 و63، ضمن الجولة الرابعة للدوري الفرنسي.

وحل النجم الأرجنتيني -الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر- بدلا من المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج برشلونة، الذي قضى فيه نحو عقدين.

وخطف ميسي الأضواء من الجميع، حتى من صاحب الهدفين الذي يشغل العالم بأنباء مفاوضات ريال مدريد الإسباني لضمه.

وبدأت الإثارة والصرخات الجماهيرية منذ نزول ميسي مع الفريق للملعب قبل المباراة، ومرورا بعملية الإحماء وحتى تبديله وخروجه من المباراة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في المباريات الأربع، في حين توقف رصيد ريمس عند 3 نقاط في المركز 17، جمعها من التعادل في 3 مباريات.

المصدر : الجزيرة
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