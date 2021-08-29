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ممفيس ديباي ينقذ برشلونة مجددا ويعيده للانتصارات بالدوري الإسباني

لاعبو برشلونة يحتفلون مع ديباي (يسار) بعد تسجيله الهدف الثاني (رويترز)
لاعبو برشلونة يحتفلون مع ديباي (يسار) بعد تسجيله الهدف الثاني (رويترز)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202111:29 PM (مكة المكرمة)

بفضل تألق نجمه الجديد ممفيس ديباي؛ استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز صعب 2-1 على ضيفه خيتافي اليوم الأحد في الجولة الثالثة لليغا.

وارتفع رصيد برشلونة -الذي تعادل 1-1 مع مضيفه أتلتيك بلباو في الجولة الماضية- إلى 7 نقاط، ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع غريمه التقليدي ريال مدريد وإشبيلية وريال مايوركا.

في المقابل، ظل خيتافي بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة.

ورغم فوز برشلونة؛ فإن خيتافي كان ندا حقيقيا أمامه، وكان بإمكانه إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، لا سيما بالدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن خبرة لاعبي الفريق المضيف حسمت الأمور لصالحهم في النهاية.

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز أحرز هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 18.

ولم يهنأ خيتافي بتعادله كثيرا، بعدما أعاد النجم الهولندي ممفيس ديباي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 30 بمهارة فردية وتصويبة من زاوية صعبة، ليحرز هدفه الثاني مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في البطولة، وذلك عقب أن هز شباك بلباو في الجولة الماضية لينقذ فريقه من هزيمة محققة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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