الفيفا ينتصر على رابطتي الدوريين الإسباني والإنجليزي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد رفض استئناف إسباني ضد تمديد الفترة الزمنية الدولية لمباريات تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

وذكر الفيفا أن محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أكدت قرارها بإضافة يومين إلى الفترة الزمنية في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولجأت رابطة الدوري الإسباني إلى كاس، واتهمت الفيفا بانتهاك قوانينه الخاصة عندما أضاف أياما من أجل تنظيم مباريات إضافية للتصفيات التي ألغيت في وقت سابق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار الفيفا -في بيان- إلى أن "قرار محكمة التحكيم الرياضية اليوم يؤكد شرعية قرار الفيفا ويرفض تماما الحجج التي قدمتها رابطة الدوري الإسباني".

وأضاف البيان "نتوقع الآن السماح للاعبين بالمشاركة في تصفيات كأس العالم القادمة في أميركا الجنوبية وفقًا لقرار الفيفا الأخير".

وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو دعا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى إظهار التضامن من جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.

لم ترغب إسبانيا في السماح للعشرات من اللاعبين بالمشاركة في التصفيات لأن الفترة الممتدة من الثاني إلى العاشر من سبتمبر/أيلول القادم ستؤثر على مباريات المرحلة التالية للمسابقة المحلية، المقررة في الفترة من 11 إلى 12 من الشهر ذاته.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن أن أنديتها لن تسمح لما يقرب من 60 لاعبا بالمشاركة في المباريات الدولية التي تتم إقامتها في دول القائمة الحمراء، التي تتطلب فترة حجر صحي مدتها 10 أيام في أحد الفنادق عند العودة لإنجلترا.