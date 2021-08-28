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هدوء باريس ومهلة مدريد.. ساعات حاسمة في صفقة مبابي والريال يهدد بالانسحاب

مبابي خلال تدريبات باريس سان جيرمان اليوم السبت (مواقع التواصل الاجتماعي)
مبابي خلال تدريبات باريس سان جيرمان اليوم السبت (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202111:24 PM (مكة المكرمة)

تواصل الترقب بشأن تطورات صفقة ريال مدريد المحتملة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وأشارت أحدث التقارير إلى تحديد النادي الملكي مهلة أخيرة قبل سحب عرضه المقدم لباريس سان جيرمان، فيما يتمسك نادي العاصمة الفرنسية باللاعب الذي يستعد للمشاركة في مباراة مع الفريق غدا الأحد.

وقدم ريال مدريد قبل أيام ثاني عرض للتعاقد مع مبابي، وأوضحت تقارير أن النادي الإسباني عرض 170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كحوافز ومكافآت، من أجل التعاقد مع مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ولم يصدر النادي الفرنسي ردا رسميا حول عرض النادي الملكي، وأكد ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان -في تصريحات اليوم- أن موقف فريقه لم يتغير، في إشارة إلى رفضهم التخلي عن خدمات المهاجم الفرنسي الشاب.

من جانبه، أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن مبابي لم يخبره بعزمه الرحيل عن الفريق، وأكد أن اللاعب "تدرب بقوة" وسيكون حاضرا في مباراة سان جيرمان أمام ريمس غدا الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة للدوري الفرنسي.

ورفض مبابي (22 عاما) العديد من العروض التي قدمتها له الإدارة لتجديد عقده مع الفريق الذي يلعب له منذ عام 2017، حيث سجل 133 هدفا في 174 مباراة بجميع المسابقات.

في المقابل، أكدت تقارير الصحافة الإسبانية أن ريال مدريد حدد مهلة أخيرة لسان جيرمان، وطلب من إدارة النادي الباريسي الرد على العرض المقدم قبل الساعة السادسة من مساء الاثنين المقبل (بتوقيت إسبانيا).

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد في حال الإخفاق بالتوصل مع سان جيرمان -قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في 31 سبتمبر/أيلول المقبل- سيعمل على التعاقد مع اللاعب مجانا في الصيف المقبل، علما أن القوانين تسمح له بالتفاوض مع اللاعب بداية يناير/كانون الثاني المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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