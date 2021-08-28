ودّع عدد من نجوم يوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إعلان نادي مانشستر يونايتد عودته إلى ملعب "أولد ترافورد"، أمس الجمعة، عقب التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على انتقاله.

وتفاعل أبرز نجوم الفريق الإيطالي مع رحيل رونالدو عن "السيدة العجوز"، بعد 3 أعوام قضاها بقميص يوفنتوس، وتمنى معظمهم له التوفيق في رحلته الجديدة بالعودة إلى فريقه السابق.

في حال فاتكم شيء اليوم! 😅@Cristiano قد عاد إلى بيته 🔴#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 27, 2021

وشارك النجم الأرجنتيني باولو ديبالا على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة تجمعه برونالدو، كتب عليها "كان من دواعي سروري التعلم والنمو واللعب معك، اليوم تبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية وأتمنى لك كل التوفيق، نراك قريبا رونالدو".

ونشر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا -الذي شارك رونالدو في هجوم يوفنتوس وريال مدريد سابقا- صورة تجمعه بالبرتغالي في تدريبات الفريق الإيطالي، معلقا عليها "كنت سعيدا بمشاركتك في غرفة الملابس وقضاء الأوقات الجميلة معا يا صديقي. شكرًا جزيلًا لك ولعائلتك على المعاملة الجيدة التي قدمتها لي دائمًا، وأتمنى لك كل التوفيق في هذه المغامرة الجديدة".

بدوره، قال اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو مودعا رونالدو "كان من دواعي سروري أن ألعب معك، ولقد تعلمت الكثير من مهنتك وانضباطك".

أما التفاعل الأبرز مع رحيل "الدون" فكان من الوافد الجديد إلى فريق يوفنتوس هذا الصيف لاعب الوسط الإيطالي مانويل لوكاتيلي، الذي لم يلعب مع رونالدو إلا مباراة واحدة دقائق عدة فقط، إذ نشر على حسابه بموقع إنستغرام صورة يحتفل فيها مع رونالدو بإحرازه هدفا.

وكتب لوكاتيلي معلقا على الصورة "قليل ، قليل جدًا حقًا، لكنني سأحمل هذه الصورة معي دائمًا، حظا سعيدا رونالدو البطل".