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نجوم مانشستر يونايتد يعلقون على انضمام رونالدو

رونالدو يستعرض مهاراته في سنواته الأولى مع مانشستر يونايتد (غيتي)
رونالدو يستعرض مهاراته في سنواته الأولى مع مانشستر يونايتد (غيتي)
27/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202112:20 AM (مكة المكرمة)

اختلفت ردود أفعال لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الإعلان عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي، في صفقة مدوية بسوق الانتقالات الصيفية، بعدما كان متوقعا انتقاله إلى الغريم التقليدي مانشستر سيتي، حتى صباح اليوم الجمعة.

وأعلن مانشستر يونايتد مساء اليوم، رسميا، عن عودة نجمه السابق (رونالدو) مجددا إلى ملعب النادي (أولد ترافورد) بعد التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على انتقاله، عقب 3 سنوات قضاها مع فريق "السيدة العجوز" في إيطاليا.

وأول اللاعبين اللذين تفاعلوا مع قدوم رونالدو هو مواطنه لاعب الوسط برونو فيرنانديز، الذي رد على إعلان مانشستر يونايتد بتغريدة قال فيها "الوكيل برونو، أهلا بعودتك إلى بيتك. رونالدو".

ونشر برونو فيما بعد تغريدة أخرى فيها صورة كاريكاتيرية لرونالدو بقميص مانشستر يونايتد، كاتبا عليها "لا تتوقف عن الحلم".

بدوره، عبّر مهاجم الفريق الإنجليزي ماركوس راشفورد عن اندهاشه من الصفقة، حيث غرد على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر، قائلا "واو واو واو، إنه في منزله" مع رمزي القلب والوجه السعيد، ومشيرا إلى رونالدو.

أما اللاعب الإنجليزي الآخر جيسي لينغارد، فرحب بالنجم البرتغالي، بتغريدة كتب فيها "فيفا رونالدو".

وفي السياق ذاته، عبّر بعض لاعبي مانشستر يونايتد عن صدمتهم من الإعلان عن صفقة رونالدو غير المتوقعة الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، حيث قال الوافد الجديد من بوروسيا دورتموند، الجناح الإنجليزي جادون سانشو "ساعات مخيفة".

واكتفى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بالتعليق على إعلان "الشياطين الحمر" عودة رونالدو، بعلامة الوجه المندهشة أو المصدومة، دون كتابة أي تعليق أو كلمات.

 

 

المصدر : وكالة سند

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