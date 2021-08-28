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شاهد.. بالوتيلي يثير الجدل مجددا برد عنيف في الدوري التركي

بالوتيلي انضم لنادي أضنة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (مواقع التواصل الاجتماعي)
بالوتيلي انضم لنادي أضنة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/8/2021

خطف المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي -أمس الجمعة- الأنظار مجددا بعد لقطة غريبة في مباراة فريقه أضنة أمام قونية سبور في الدوري التركي لكرة القدم.

وانتزع قونية سبور صدارة الدوري بعد تعادله أمس مع أضنة 1-1 في الجولة الثالثة من المسابقة.

وشهدت المباراة خروج ماريو بالوتيلي من الملعب في الدقيقة 57، بقرار من المدرب ساكيت أيبابا الذي كان يبحث عن حلول لتحقيق التقدم في المباراة التي كانت نتيجتها التعادل السلبي.

ويبدو أن بالوتيلي لم يتقبل قرار مدربه، وظهر وهو يعبر عن تذمره في مقاعد البدلاء برمي أشياء نحو أرضية الملعب، كما وجه ضربة لزميله الجالس بجانيه.

وكان من الطريف أن فريق أضنة أحرز هذه التقدم بعد دقيقتين فقط من خروج بالوتيلي بفضل اللاعب بريت أسومبالونغا، قبل أن يعادل قونية سبور النتيجة بهدف سجله عبد الكريم بارداكسي في الدقيقة 83.

وحاول المدرب التقليل من شأن الحادث، وقال -في تصريحات عقب المباراة- إنه يتفهم رد فعل المهاجم الإيطالي لأن كل اللاعبين لا يتقبلون الخروج والجلوس على كرسي الاحتياط.

والتحق بالوتيلي بنادي أضنة خلال الصيف الحالي، بعد مشوار طويل في الملاعب الأوروبية، وأثار الجدل في العديد من المناسبات بسبب تصرفاته وقراراته، وقد لعب سابقا في أكبر الأندية بأوروبا ومن بينها ليفربول ومانشستر سيتي وميلان.

المصدر : مواقع إلكترونية

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