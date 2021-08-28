شاهد.. بالوتيلي يثير الجدل مجددا برد عنيف في الدوري التركي

خطف المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي -أمس الجمعة- الأنظار مجددا بعد لقطة غريبة في مباراة فريقه أضنة أمام قونية سبور في الدوري التركي لكرة القدم.

وانتزع قونية سبور صدارة الدوري بعد تعادله أمس مع أضنة 1-1 في الجولة الثالثة من المسابقة.

وشهدت المباراة خروج ماريو بالوتيلي من الملعب في الدقيقة 57، بقرار من المدرب ساكيت أيبابا الذي كان يبحث عن حلول لتحقيق التقدم في المباراة التي كانت نتيجتها التعادل السلبي.

ويبدو أن بالوتيلي لم يتقبل قرار مدربه، وظهر وهو يعبر عن تذمره في مقاعد البدلاء برمي أشياء نحو أرضية الملعب، كما وجه ضربة لزميله الجالس بجانيه.

👀🔁 56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2021

وكان من الطريف أن فريق أضنة أحرز هذه التقدم بعد دقيقتين فقط من خروج بالوتيلي بفضل اللاعب بريت أسومبالونغا، قبل أن يعادل قونية سبور النتيجة بهدف سجله عبد الكريم بارداكسي في الدقيقة 83.

وحاول المدرب التقليل من شأن الحادث، وقال -في تصريحات عقب المباراة- إنه يتفهم رد فعل المهاجم الإيطالي لأن كل اللاعبين لا يتقبلون الخروج والجلوس على كرسي الاحتياط.

والتحق بالوتيلي بنادي أضنة خلال الصيف الحالي، بعد مشوار طويل في الملاعب الأوروبية، وأثار الجدل في العديد من المناسبات بسبب تصرفاته وقراراته، وقد لعب سابقا في أكبر الأندية بأوروبا ومن بينها ليفربول ومانشستر سيتي وميلان.