في مفاجأة كبيرة للمتابعين، اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة إلى نادي مانشستر يونايتد بعد ارتباطه بالانضمام إلى الجار مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، وكشفت العديد من التقارير الصحفية تفاصيل من الساعات الأخيرة التي سبقت الإعلان الرسمي عن عودة الدون إلى ملعب أولد ترافورد.

وانتهت مغامرة رونالدو مع يوفنتوس، وطلب من إدارة نادي السيدة العجوز السماح له بالمغادرة، وكان قريبا من اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، غير أن الإخفاق في التوصل لاتفاق بين الفريقين عطل الصفقة، حيث رفض السيتي دفع مبلغ مالي واقترح صفقة تبادلية ينتقل بموجبها أحد لاعبيه إلى إيطاليا، فيما تمسك النادي الإيطالي بالحصول على 25 مليون يورو على الأقل قبل السماح برحيل رونالدو.

ومع اقتراب موعد غلق صفقة الانتقالات كثف خورخي مينديز -وكيل أعمال رونالدو- من تحركاته، وفتح قنوات الاتصال بمانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير صحفية أن ألكس فيرغسون -الذي كان يدرب يونايتد في الفترة بين 1986 حتى 2013- أجرى اتصالا هاتفيا مع رونالدو صباح أمس الجمعة وأقنعه بالعودة إلى "الشياطين الحمر".

ويعتبر فيرغسون الأب الروحي لرونالدو (36 عاما)، حيث كان وراء انتقاله إلى مانشستر يونايتد، وأشرف على تدريبه خلال الفترة بين عام 2003 و2009، حصل خلالها الفريق الإنجليزي على 3 بطولات دوري وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأكدت التقارير أن عددا من زملاء رونالدو تواصلوا معه، ومن بينهم زميله في المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز والقائد السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند الذي قال إنه تبادل في الـ24 ساعة الماضية رسائل مع رونالدو أكثر من الرسائل التي تبادلها معه منذ أن رحل عن مانشستر.

في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن اتصالات سرية جمعت ممثلي رونالدو بمانشستر يونايتد منذ أشهر، وأكدت أن الجهود التي بذلها زملاء رونالدو لم تكن الخطوة التي حسمت الصفقة.

وبعيدا عن هذا الخلاف، يتفق الجميع على أن مانشستر يونايتد سيجني الكثير من الفوائد بالتعاقد مع رونالدو، داخل الميدان وخارجه.

Since Ronaldo rejoined Man United:

• The club's official website crashed

• His announcement tweet got a million likes in an hour

• The club's stock rose by 8%, value $250M

The most influential athlete on the planet? 🌎 pic.twitter.com/LjvK40pzUT

— ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2021