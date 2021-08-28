البث الحي
كرة قدم

تعرف على كواليس انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

عودة رونالدو تمنح مانشستر يونايتد فوائد اقتصادية ورياضية (رويترز)
عودة رونالدو تمنح مانشستر يونايتد فوائد اقتصادية ورياضية (رويترز)
28/8/2021

في مفاجأة كبيرة للمتابعين، اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة إلى نادي مانشستر يونايتد بعد ارتباطه بالانضمام إلى الجار مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، وكشفت العديد من التقارير الصحفية تفاصيل من الساعات الأخيرة التي سبقت الإعلان الرسمي عن عودة الدون إلى ملعب أولد ترافورد.

وانتهت مغامرة رونالدو مع يوفنتوس، وطلب من إدارة نادي السيدة العجوز السماح له بالمغادرة، وكان قريبا من اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، غير أن الإخفاق في التوصل لاتفاق بين الفريقين عطل الصفقة، حيث رفض السيتي دفع مبلغ مالي واقترح صفقة تبادلية ينتقل بموجبها أحد لاعبيه إلى إيطاليا، فيما تمسك النادي الإيطالي بالحصول على 25 مليون يورو على الأقل قبل السماح برحيل رونالدو.

ومع اقتراب موعد غلق صفقة الانتقالات كثف خورخي مينديز -وكيل أعمال رونالدو- من تحركاته، وفتح قنوات الاتصال بمانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير صحفية أن ألكس فيرغسون -الذي كان يدرب يونايتد في الفترة بين 1986 حتى 2013- أجرى اتصالا هاتفيا مع رونالدو صباح أمس الجمعة وأقنعه بالعودة إلى "الشياطين الحمر".

ويعتبر فيرغسون الأب الروحي لرونالدو (36 عاما)، حيث كان وراء انتقاله إلى مانشستر يونايتد، وأشرف على تدريبه خلال الفترة بين عام 2003 و2009، حصل خلالها الفريق الإنجليزي على 3 بطولات دوري وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأكدت التقارير أن عددا من زملاء رونالدو تواصلوا معه، ومن بينهم زميله في المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز والقائد السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند الذي قال إنه تبادل في الـ24 ساعة الماضية رسائل مع رونالدو أكثر من الرسائل التي تبادلها معه منذ أن رحل عن مانشستر.

في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن اتصالات سرية جمعت ممثلي رونالدو بمانشستر يونايتد منذ أشهر، وأكدت أن الجهود التي بذلها زملاء رونالدو لم تكن الخطوة التي حسمت الصفقة.

وبعيدا عن هذا الخلاف، يتفق الجميع على أن مانشستر يونايتد سيجني الكثير من الفوائد بالتعاقد مع رونالدو، داخل الميدان وخارجه.

وقبل أن يلعب أي دقيقة مع الفريق، أنعش رونالدو خزائن نادي مانشستر يونايتد، حيث أشارت تقارير إلى ارتفاع قيمة أسهم الفريق بنحو 8%، بقيمة قاربت 250 مليون يورو.

وحظيت صفحات مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل بتفاعل خرافي، حيث تجاوز حجم التفاعل مع تغريدة الإعلان عن التعاقد مع رونالدو خلال ساعات أضعاف ما حققته تغريدة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان قبل نحو شهر.

وينتظر أن تتزايد الاستفادة الاقتصادية للنادي الإنجليزي من التعاقد مع رونالدو الذي يعتبر اللاعب الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل، وأحد أكثر الرياضيين نجاحا وتأثيرا على مستوى التسويق.

وفي الجانب الرياضي، سيمنح رونالدو خيارات هجومية إضافية للمدرب أولي غونار سولشاير، وسيعزز فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومقارعة باقي المرشحين وفي مقدمتهم حامل اللقب مانشستر سيتي إلى جانب ليفربول وتشلسي.

وبين مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس/آب 2003 وظهوره الأخير في مايو/أيار 2009، سجل رونالدو 84 هدفا، كما أحرز 15 هدفا في 52 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

الرياضي الأكثر تأثيرا في التاريخ.. رونالدو يحكم مواقع التواصل بأحكامه

تغريدة ومنشور إعلان انتقال رونالدو إلى مان يونايتد أصبحا الأكثر إعجابا لفريق رياضي في تاريخ تويتر وإنستغرام (مواقع التواصل)

مدرب يوفنتوس للاعبيه: انسوا رونالدو وركزوا في المستقبل

يوفنتوس خسر أمام إمبولي الوافد الجديد إلى الكالتشيو بهدف نظيف (غيتي)

هدوء باريس ومهلة مدريد.. ساعات حاسمة في صفقة مبابي والريال يهدد بالانسحاب

مبابي خلال تدريبات باريس سان جيرمان اليوم السبت (مواقع التواصل الاجتماعي)

أوزيل يستفز جماهير أرسنال بعد خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي

أوزيل غادر أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي بعد نحو 8 سنوات مع النادي الإنجليزي (ريوترز)
الأكثر قراءة

المؤرخة إليزابيث تومسون للجزيرة نت: هكذا سرق الغرب الديمقراطية من العرب قبل قرن لمصالح بريطانية وفرنسية

المؤرخة والأكاديمية إليزابيث ف. تومسون مختصة بالشرق الأوسط الحديث وهي أستاذة كرسي محمد فارسي للسلام الإسلامي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأميركية (مواقع التواصل)

كان سلاحا سريا.. تعرف على الصاروخ هيلفاير الذي استهدفت به واشنطن قادة تنظيم الدولة بأفغانستان

الغارة الأميركية جاءت ردا على تفجير مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون (الفرنسية)

على وقع تحذير من هجوم وشيك.. الإجلاء من كابل يدخل مرحلته الأخيرة وبايدن يتوعد تنظيم الدولة بالمزيد

وهم سمعي تصدره أفعى الجرس لخداع آذان البشر

بث السم في الأفاعي الجرسية يتزامن مع اهتزاز ذيلها الذي يحدث قعقعة جرسية (غيتي)