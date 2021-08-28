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تعرف على رقم قميص رونالدو وموعد أول مباراة سيخوضها مع مانشستر يونايتد

رونالدو يحتفل بعد تسجيله في مرمى ليفربول خلال موسم تتويج مانشستر يونايتد بالبريميرليغ (رويترز)
رونالدو يحتفل بعد تسجيله في مرمى ليفربول خلال موسم تتويج مانشستر يونايتد بالبريميرليغ (رويترز)
28/8/2021

كانت عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، أمس الجمعة، هي الصفقة الأحدث في سلسلة من الانتقالات غير المتوقعة التي جرت هذا الصيف، بعد انتقال ليونيل ميسي المفاجئ أيضا إلى باريس سان جيرمان.

الآن بعد أن عاد كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد، هناك عدد من الأسئلة التي ما تزال بحاجة إلى إجابة، مثل: ما رقم القميص الذي سيرتديه؟ ومتى سيخوض أول مباراة له مع مانشستر يونايتد؟

يلعب مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد، لكن من غير المرجح تماما أن يشارك النجم البرتغالي قبل مغادرته يوفنتوس، وكان قد أبلغ عن مشكلة في ذراعه من المحتمل أن تبعده عن مباراة الدوري الإيطالي في نهاية هذا الأسبوع، حتى أنه أثار الشكوك حول استعداده مع منتخب البرتغال لمباريات سبتمبر/أيلول الدولية.

وهذا يجعل من المرجح أن يشارك رونالدو للمرة الثانية في مانشستر يونايتد في 11 سبتمبر/أيلول، بمباراة ضد نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، لتكون احتفالية عودته العملية على أرضه ووسط جماهيره.

أما رقم القميص الذي سيرتديه رونالدو، بعد أن ارتدى القميص رقم 7 في فترته الأولى مع يونايتد، فمن المرجح أن يطلب الرقم نفسه هذه المرة أيضا، لأنه أصبح مرتبطا به وبعلامته التجارية "سي آر 7" (CR7)، حيث ارتداها في ريال مدريد ويوفنتوس منذ ذلك الحين.

لكنه سيصطدم بارتداء إدينسون كافاني القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد ومن المرجح أن يبقى في النادي لعام آخر حتى الآن، إضافة إلى أن لوائح البريميرليغ قد تعوق انتقال الرقم إليه.

وسبق لرونالدو ارتداء قميص يحمل رقم 28 في نادي سبورتنغ لشبونة قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في فترته الأولى، لذلك قد يضطر إلى ارتداء رقم جديد، مثل غريمه ليونيل ميسي الذي سيرتدي رقم 30 في باريس سان جيرمان حاليًا بعد تخليه عن رقمه التاريخي 10.

وهناك بعض الأرقام المتوفرة التي يمكن لرونالدو ارتداء أحدها مع يونايتد وهي: 12 و15 و24، وكذلك 30 و31 و33 و35.

المصدر : ماركا

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