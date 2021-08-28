أحدثت عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الليلة الماضية إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي ضجة عالمية في سوق الانتقالات الصيفية الحالي الذي أصبح صاخبا جراء التعاقدات التاريخية.

وبعد أيام على إعلان يوفنتوس رغبة رونالدو البقاء في الفريق، تجدد الحديث عن مفاوضات انتقاله إلى مانشستر سيتي، وبعد يوم من إبلاغه مدربه أليغري برغبته في الرحيل، فاجأ مانشستر يونايتد الجميع بإعلان عودة نجمه السابق إليه.

وفيما يأتي أهم الحقائق والأرقام عن مسيرة رونالدو:

سنواته الأولى

– ولد في الخامس من فبراير/شباط 1985 في فونشال بماديرا.

– لعب كرة القدم وهو شاب في ناسيونال قبل أن ينضم إلى سبورتنغ لشبونة في 2002.

مانشستر يونايتد (2003-2009)

– ضمّه أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد في ذلك الوقت إلى صفوف الفريق وعمره 18 عاما مقابل 12.24 مليون جنيه إسترليني (16.85 مليون دولار)، في أغسطس/آب 2003.

– في موسم 2006-2007 نال مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، واختير رونالدو أفضل لاعب في إنجلترا.

– توّج مانشستر يونايتد بثائية الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2007-2008، وأنهى رونالدو الموسم على قمة هدافي أوروبا بتسجيله 42 هدفا.

– توّج عام 2008 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

– في موسم 2008-2009 ساعد مانشستر يونايتد على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

– سجل 118 هدفا في 291 مباراة مع يونايتد.

ريال مدريد (2009-2018)

– بات أغلى لاعب في العالم عندما انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (110.15 ملايين دولار) في 2009.

– أحرز 46 هدفا في موسم 2011-2012 بالدوري الإسباني، ليقود ريال مدريد للفوز بلقب الدوري.

– سجل رقما قياسيا في موسم 2013-2014 عندما أحرز 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليمنح ريال لقبه الأوروبي العاشر.

– سجل ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى أتلتيكو مدريد، ليمنح ريال مدريد اللقب الأوروبي الـ11 في 2016.

– فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في أعوام 2013 و2014 و2016 و2017.

– أنهى مسيرته مع ريال مدريد بتسجيله 451 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

يوفنتوس (2018-2021)

– انضمّ إلى يوفنتوس في 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو (117.93 مليون دولار) وهو أعلى مبلغ على الإطلاق للاعب تجاوز عمره 30 عاما.

– أحرز 21 هدفا مع يوفنتوس ليقوده إلى لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي، ويصبح أول لاعب يحرز لقب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

– حلّ في المركز الثالث في جائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب في العالم عام 2019 خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

– سجل 31 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، ويقود يوفنتوس إلى الفوز بلقب الدوري مرة أخرى.

– ومع ذلك، ودّع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أولمبيك ليون.

– فاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإيطالي موسم 2020-2021 برصيد 29 هدفا، لكن يوفنتوس أخفق في الفوز باللقب ليحل في المركز الرابع.

– أنهى مسيرته مع يوفنتوس بتسجيل 101 هدف في 134 مباراة في جميع المسابقات.

البرتغال

– خاض أول مباراة مع منتخب البرتغال عندما فاز 1-صفر ودّيا على كازاخستان في أغسطس/آب 2003.

– ساعد البرتغال على احتلال المركز الثاني في بطولة أوروبا 2004.

– خرجت البرتغال من دور الـ16 لكأس العالم 2010 أمام إسبانيا.

– ودّعت البرتغال كأس العالم 2014 من دور المجموعات، لكن رونالدو كان يعاني من إصابة.

– في 2016 قاد البرتغال إلى الفوز بلقب بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها بعد تغلبها على فرنسا 1-صفر بعد وقت إضافي في النهائي.

– قاد البرتغال إلى الفوز على هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019.

– سجل في مرمى فرنسا في بطولة أوروبا 2020، ليعادل الرقم القياسي للمهاجم الإيراني السابق علي دائي في عدد الأهداف الدولية برصيد 109 أهداف.