أوزيل يستفز جماهير أرسنال بعد خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي

يبدو أن المهاجم الألماني مسعود أوزيل لم يتجاوز بعد أزمته مع نادي أرسنال، رغم رحيله من الفريق قبل أشهر، إذ استغل خسارة النادي اللندني الكبيرة اليوم السبت أمام مانشستر سيتي ليوجه رسالة حملت سخرية من المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

وخسر أرسنال بخماسية نظيفة أمام مانشستر سيتي في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتلقى الفريق الخسارة الثالثة على التوالي ليسجل أسوأ انطلاقة له في المسابقة منذ 1955.

ولم ينتظر أوزيل طويلا بعد المباراة، ونشر تغريدة كتب فيها "ثقوا في سير العملية"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمدرب أرتيتا الذي طالب مرارا بمنحه الثقة والصبر عليه من أجل تحقيق النجاح مع أرسنال.

Trust the process💔😟 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 28, 2021

ويبدو أن أوزيل يسخر من قدرات المدرب أرتيتا، الذي كان سببا في خروجه من نادي أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي، بعد نحو 8 سنوات قضاها مع النادي اللندني.

وقضى أوزيل سنة واحدة تحت قيادة أرتيتا، الذي كان زميله في الفريق قبل أن يبدأ مشواره التدريبي، وشارك في 12 مباراة فقط خلال هذه الفترة، علما أنه لم يخض أي لقاء في آخر 7 أشهر مع النادي اللندني.

وتزايدت الضغوط على أرتيتا بعد خسارة اليوم، حيث لم يحصل أرسنال على أي نقطة حتى الآن بعد خوض أول 3 جولات من الموسم، كما أنه لم يحرز أي هدف.

وأرجع أرتيتا سبب الهزيمة المذلة إلى قلة الخيارات المتاحة أمامه لكنه دعا لاعبيه إلى التعافي سريعا بعد أن احتل النادي المركز الثامن الموسم الماضي ولم يتأهل لمسابقة أوروبية.

وقال "أتمنى استعادة بعض اللاعبين في أسرع وقت. لقد حان الوقت للتفكير في الموقف الحالي، إذ نحتاج إلى تغيير الأمور على الفور. ولا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن المشاكل، بل علينا الآن مراجعة هذه النتيجة وما حدث في أرض الملعب. هذا كل شيء".