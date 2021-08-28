البث الحي
كرة قدم

أوزيل يستفز جماهير أرسنال بعد خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي

أوزيل غادر أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي بعد نحو 8 سنوات مع النادي الإنجليزي (ريوترز)
أوزيل غادر أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي بعد نحو 8 سنوات مع النادي الإنجليزي (ريوترز)
28/8/2021

يبدو أن المهاجم الألماني مسعود أوزيل لم يتجاوز بعد أزمته مع نادي أرسنال، رغم رحيله من الفريق قبل أشهر، إذ استغل خسارة النادي اللندني الكبيرة اليوم السبت أمام مانشستر سيتي ليوجه رسالة حملت سخرية من المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

وخسر أرسنال بخماسية نظيفة أمام مانشستر سيتي في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتلقى الفريق الخسارة الثالثة على التوالي ليسجل أسوأ انطلاقة له في المسابقة منذ 1955.

ولم ينتظر أوزيل طويلا بعد المباراة، ونشر تغريدة كتب فيها "ثقوا في سير العملية"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمدرب أرتيتا الذي طالب مرارا بمنحه الثقة والصبر عليه من أجل تحقيق النجاح مع أرسنال.

ويبدو أن أوزيل يسخر من قدرات المدرب أرتيتا، الذي كان سببا في خروجه من نادي أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي، بعد نحو 8 سنوات قضاها مع النادي اللندني.

وقضى أوزيل سنة واحدة تحت قيادة أرتيتا، الذي كان زميله في الفريق قبل أن يبدأ مشواره التدريبي، وشارك في 12 مباراة فقط خلال هذه الفترة، علما أنه لم يخض أي لقاء في آخر 7 أشهر مع النادي اللندني.

وتزايدت الضغوط على أرتيتا بعد خسارة اليوم، حيث لم يحصل أرسنال على أي نقطة حتى الآن بعد خوض أول 3 جولات من الموسم، كما أنه لم يحرز أي هدف.

وأرجع أرتيتا سبب الهزيمة المذلة إلى قلة الخيارات المتاحة أمامه لكنه دعا لاعبيه إلى التعافي سريعا بعد أن احتل النادي المركز الثامن الموسم الماضي ولم يتأهل لمسابقة أوروبية.

وقال "أتمنى استعادة بعض اللاعبين في أسرع وقت. لقد حان الوقت للتفكير في الموقف الحالي، إذ نحتاج إلى تغيير الأمور على الفور. ولا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن المشاكل، بل علينا الآن مراجعة هذه النتيجة وما حدث في أرض الملعب. هذا كل شيء".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

الرياضي الأكثر تأثيرا في التاريخ.. رونالدو يحكم مواقع التواصل بأحكامه

تغريدة ومنشور إعلان انتقال رونالدو إلى مان يونايتد أصبحا الأكثر إعجابا لفريق رياضي في تاريخ تويتر وإنستغرام (مواقع التواصل)

مدرب يوفنتوس للاعبيه: انسوا رونالدو وركزوا في المستقبل

يوفنتوس خسر أمام إمبولي الوافد الجديد إلى الكالتشيو بهدف نظيف (غيتي)

هدوء باريس ومهلة مدريد.. ساعات حاسمة في صفقة مبابي والريال يهدد بالانسحاب

مبابي خلال تدريبات باريس سان جيرمان اليوم السبت (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. بالوتيلي يثير الجدل مجددا برد عنيف في الدوري التركي

بالوتيلي انضم لنادي أضنة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

المؤرخة إليزابيث تومسون للجزيرة نت: هكذا سرق الغرب الديمقراطية من العرب قبل قرن لمصالح بريطانية وفرنسية

المؤرخة والأكاديمية إليزابيث ف. تومسون مختصة بالشرق الأوسط الحديث وهي أستاذة كرسي محمد فارسي للسلام الإسلامي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأميركية (مواقع التواصل)

ضمن مساعي تشكيل الحكومة.. زعيم طالبان يصل قندهار ويلتقي القيادات السياسية للحركة

برادر التقى في قندهار قادة محليين وزعماء قبائل للتشاور بشأن تشكيل الحكومة (رويترز)

كان سلاحا سريا.. تعرف على الصاروخ هيلفاير الذي استهدفت به واشنطن قادة تنظيم الدولة بأفغانستان

الغارة الأميركية جاءت ردا على تفجير مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون (الفرنسية)
logo

الجانب المظلم لأينشتاين.. كيف استغل شهرته الواسعة للترويج للصهيونية؟