أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم -في بيان رسمي- التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو من نادي يوفنتوس الإيطالي، ليعود مجددا إلى ملعب النادي أولد ترافورد.

جاء ذلك بعد إعلان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الانسحاب من سباق التعاقد مع رونالدو، وإعلان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ترحيبه بعودة الدون للفريق، الذي رحل عنه في 2009 إلى ريال مدريد.

ورحب مانشستر يونايتد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي برونالدو، الفائز 5 مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، والعائد لفريقه السابق الذي تألق بين صفوفه في الفترة من 2003 إلى 2009 وسجل 118هدفا في 292 مباراة.

الوجهة واحدة في مانشستر ✅ مرحبًا بك من جديد في #يونايتد ❤ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 27, 2021

وعُرض رونالدو على مانشستر سيتي -الذي فشل في التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام- بعد أن أوضح اللاعب رغبته في الرحيل عن يوفنتوس، وبعد الدراسة قرر مانشستر سيتي أنه لا يريد الاستمرار في هذه الصفقة.

وفي عمر 36 عاما، أصبح رونالدو في فئة عمرية لا يرغب النادي في ضمها للفريق، كما أن الفريق يشعر بأن اللاعب لن يتناسب مع الطريقة التي يعتمد عليها جوسيب غوارديولا.

مفاجأة مانشستر يونايتد

وكشف سولشاير اليوم الجمعة عن أن لاعب خط وسط الفريق برونو فرنانديز كان يتحدث مع رونالدو، وأن لاعب الفريق السابق "يعلم أننا هنا".

وذكرت تقارير أن يوفنتوس يريد الحصول على ما يقارب 25 مليون جنيه إسترليني (34.3 مليون دولار) للاستغناء عن رونالدو.

وسئل سولشاير: لماذا كان يفترض أن يعود رونالدو لمانشستر سيتي وليس لمانشستر يونايتد؟ فقال "لم أكن أعتقد أن رونالدو سيغادر يوفنتوس".

وأضاف "كانت هناك تكهنات صباح اليوم، وفي الأيام القليلة الماضية. كان لدينا تواصل جيد؛ أعلم أن برونو (فرنانديز) كان يتحدث معه أيضا. هو يعلم ما نشعر به تجاهه، وإذا كان سيرحل عن يوفنتوس في أي وقت، فنحن متواجدون".

وأضاف "أنه إنسان مذهل، لذلك سنرى ما سيحدث مع رونالدو. أعتقد أن أي شخص لعب معه ستكون لديه نقطة ضعف تجاهه".

إعلان انتهاء الصفقة

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تجمع بين فريقه وأرسنال غدا السبت، كان غوارديولا مترددا بشأن دخول هذه الاحتمالية.

وقال "لا يمكنني قول الكثير. أعلن هاري كين أنه مستمر مع ناديه، ناد استثنائي مثل توتنهام. كريستيانو يلعب في يوفنتوس، لا يمكنني إضافة أي شيء آخر".

وأضاف "في الأيام الثلاثة أو الأربعة المتبقية حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية يمكن لأي شيء أن يحدث، ولكن -من رؤيتي- هناك لاعبون قليلون، من بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، يقررون أين يريدون اللعب".

وأضاف ما يؤكد انتهاء الصفقة "أقول الأمر نفسه، كريستيانو سيحدد أين يريد اللعب، ليس مانشستر سيتي ولا أنا من نقرر. الآن تبدو الأمور بعيدة للغاية".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليغري أن مستقبله سيكون في مكان آخر.

وقال أليغري -في مؤتمر صحفي عُقد اليوم للحديث عن مباراة الفريق أمام إمبولي في الدوري الإيطالي- "كريستيانو أبلغني أمس بأنه لم تعد لديه نية للعب مع يوفنتوس. لهذا السبب لن نشركه في مباراة الغد".

وأضاف أليغري -في التصريحات التي نشرها نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- "كريستيانو يستحق الشكر على ما قدمه، وعلى ما شكله من نموذج بالنسبة للاعبين الشبان، لكن كما قلت علينا المضي قدما".

وأضاف "الأشياء تتغير، هذا هو قانون الحياة. يوفنتوس سيبقى، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. كريستيانو قدم إسهاماته، وجعل نفسه متاحا، والآن سيرحل والحياة ستستمر".