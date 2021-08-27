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لاعب مانشستر سيتي يقف في قفص الاتهام خلال محاكمته بارتكاب 5 جرائم جنسية

ميندي (يسار) خلال مباراة سيتي مع توتنهام (رويترز)
ميندي (يسار) خلال مباراة سيتي مع توتنهام (رويترز)
27/8/2021

وجهت محكمة اتهاما للفرنسي بنيامين ميندي مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم باغتصاب امرأة، وذلك خلال فترة الإفراج عنه بكفالة في 4 جرائم جنسية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) اليوم الجمعة أن ميندي (27 عاما) تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة محلية في شيستر اليوم.

وتم توجيه 4 اتهامات لميندي بالاغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي.

ووقف اللاعب الدولي الفرنسي في قفص الاتهام وهو يرتدي سترة حمراء وقلنسوة، بالإضافة إلى سروال رياضي أسود.

ويقال إن الاتهامات الموجهة إليه، والتي جاءت من 3 سيدات مختلفات، من بينهن فتاة عمرها أقل من 18 عاما، حدثت في المنزل الذي يقطن به في طريق وينسلي في بيرستبري في تشيشير.

ووجهت إلى ميندي 3 تهم بالاغتصاب في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على امرأة في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تم اتهامه باغتصاب امرأة أوائل الشهر الجاري.

وتحدث ميندي في المحكمة لتأكيد اسمه وعمره وعنوانه، ومثله المحامي كريستوفر ستابلز.

وأرسل قاضي المقاطعة أوراق القضية إلى محكمة "شيستر كراون" حيث سيمثل أمامها ميندي في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو الفرنسي في عام 2017.

وكان مانشستر سيتي قد قرر إيقاف ميندي بعدما تم اتهامه من قبل الشرطة وخضوعه للتحقيق.

وتهدد هذه الاتهامات مستقبل اللاعب الكروي، حيث تعني إدانته دخوله السجن وانتهاء مشواره الاحترافي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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