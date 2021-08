ودّع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس الإيطالي وجماهيره برسالة مؤثرة، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة مفاجئة أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل نحو أسبوعين.

وأعلن مانشستر يونايتد، مساء اليوم الجمعة، رسميا عن عودة نجمه السابق (رونالدو) إلى "الشياطين الحمر" بعد التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على انتقاله، عقب 3 سنوات قضاها مع فريق "السيدة العجوز" في إيطاليا.

وشارك رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، اليوم، مقطع فيديو لأبرز ذكرياته وأهدافه الحاسمة مع يوفنتوس، في مختلف البطولات، محققا أكثر من 14 مليون مشاهدة بعد ساعة على نشره.

وقال قائد المنتخب البرتغالي معلقا على الفيديو "اليوم أخرج من نادٍ رائع، الأكبر في إيطاليا، وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا". وأضاف "لقد بذلت قلبي وروحي ليوفنتوس وسأحب دائمًا مدينة تورينو حتى أيامي الأخيرة. لطالما احترمتني الجماهير وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة".

وختم "الدون" رسالته بكلمات مؤثرة عن كل لحظة عاشها في يوفنتوس، مكملا "في النهاية، يمكننا جميعًا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدًا معًا".

