البث الحي
كرة قدم

رونالدو يبلغ يوفنتوس رغبته في الرحيل

صورة افتراضية لرونالدو بقميص مانشستر سيتي (يمين) واحتمال مواجهته ميسي بدوري الأبطال (مواقع التواصل)
صورة افتراضية لرونالدو بقميص مانشستر سيتي (يمين) واحتمال مواجهته ميسي بدوري الأبطال (مواقع التواصل)
27/8/2021

أبلغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وهذا يؤكد ما يتردد عن انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط اسم رونالدو (36 عاما) بالانتقال إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أخفقت مساعيه لضم هاري كين مهاجم توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال انتقل رونالدو إلى مانشستر سيتي ستكون هناك مواجهة قريبة مرتقبة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل مؤخرا إلى باريس سان جيرمان، حيث أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا الفريقان معا بالمجموعة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) -اليوم الجمعة- أن رونالدو أوضح لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنه يشعر بأن مستقبله سيكون في مكان آخر.

وقال أليغري -في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن مباراة الفريق أمام إمبولي بالدوري الإيطالي- "كريستيانو أبلغني أمس أنه لم يعد لديه نية للعب مع يوفنتوس. لهذا السبب لن يجرى الدفع به في مباراة الغد".

وأضاف أليغري -في التصريحات التي نشرها نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"- "كريستيانو يستحق الشكر على ما قدمه، وعلى ما شكله من نموذج بالنسبة للاعبين الشبان. لكن كما قلت، علينا المضي قدما".

وأضاف أن "الأشياء تتغير، هذا هو قانون الحياة. يوفنتوس سيبقى، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. كريستيانو قدم إسهاماته، وجعل نفسه متاحا، والآن سيرحل والحياة ستستمر".

وتردد أن يوفنتوس يسعى للحصول على 25 مليون جنيه إسترليني (34.3 مليون دولار) للاستغناء عن خدمات رونالدو.

وفي حالة انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي، يتوقع أن يثار الجدل بشكل كبير؛ نظرا لارتباطه بنادي مانشستر يونايتد المنافس، والذي تألق بين صفوفه بين عامي 2003 و2009.

وكان رونالدو -المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات- قد انتقل إلى يوفنتوس عام 2018 بعد 9 أعوام قضاها ضمن صفوف ريال مدريد.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

حول هذه القصة

إلغاء هدف رونالدو يكشف عورات قانون التسلل

لم تمنع تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) الأخطاء الكارثية في التسلل، وهو ما دعا هداف منتخب هولندا السابق ماركو فان باستن للمطالبة بإلغاء التسلل في مارس/آذار الماضي، قائلا إن اللعبة ستكون أفضل من دونه.

23/8/2021

هاري كين يعلن الاستمرار مع توتنهام ويقرب رونالدو من الانتقال لمانشستر سيتي

أعلن هاري كين مهاجم إنجلترا -اليوم الأربعاء- أنه سيستمر في توتنهام هذا الموسم وسيركز “بنسبة 100%” على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح، وبذلك ينهي تكهنات انتقاله إلى مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ.

25/8/2021

كواليس رحيل رونالدو عن يوفنتوس ووجهته المقبلة

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يدفع باتجاه الرحيل عن يوفنتوس قبل أيام على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الحالي، ويأمل أن يتاح له العرض المناسب في الوقت المناسب.

25/8/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- بين سعيد ومصدوم.. نجوم مانشستر يونايتد يعلقون على انضمام رونالدو

رونالدو يستعرض مهاراته في سنواته الأولى مع مانشستر يونايتد (غيتي)

بالفيديو- “كتبنا قصة جميلة معا”.. رونالدو يودع يوفنتوس وجماهيره برسالة مؤثرة قبل انضمامه لمانشستر يونايتد

رونالدو عبر عن حبه وامتنانه ليوفنتوس (رويترز)

لاعب مانشستر سيتي يقف في قفص الاتهام خلال محاكمته بارتكاب 5 جرائم جنسية

ميندي (يسار) خلال مباراة سيتي مع توتنهام (رويترز)

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن عودة رونالدو إلى أولد ترافورد وسيتي ينسحب

رونالدو (الثاني من اليمن) يحتفل مع زملائه بمانشستر يونايتد بالفوز بمونديال الأندية عام 2008 (رويترز)
الأكثر قراءة

حسابات جيران أفغانستان.. من المستفيد من فراغ الانسحاب الأميركي؟

(الجزيرة)

استهدف قياديا بتنظيم الدولة في ننغرهار.. البنتاغون وطالبان يقدمان تفاصيل أول رد أميركي على هجوم كابل والإجلاء يتسارع

عمليات الإجلاء تتواصل بوتيرة متسارعة بعد يومين من وقوع الانفجار في مطار كابول (الأناضول)

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)

قيس سعيّد يسبقه لسانه ويضيف آية مزعومة إلى القرآن الكريم.. ما الذي قاله؟

(الجزيرة)