أبلغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وهذا يؤكد ما يتردد عن انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط اسم رونالدو (36 عاما) بالانتقال إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أخفقت مساعيه لضم هاري كين مهاجم توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال انتقل رونالدو إلى مانشستر سيتي ستكون هناك مواجهة قريبة مرتقبة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل مؤخرا إلى باريس سان جيرمان، حيث أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا الفريقان معا بالمجموعة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) -اليوم الجمعة- أن رونالدو أوضح لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنه يشعر بأن مستقبله سيكون في مكان آخر.

وقال أليغري -في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن مباراة الفريق أمام إمبولي بالدوري الإيطالي- "كريستيانو أبلغني أمس أنه لم يعد لديه نية للعب مع يوفنتوس. لهذا السبب لن يجرى الدفع به في مباراة الغد".

وأضاف أليغري -في التصريحات التي نشرها نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"- "كريستيانو يستحق الشكر على ما قدمه، وعلى ما شكله من نموذج بالنسبة للاعبين الشبان. لكن كما قلت، علينا المضي قدما".

وأضاف أن "الأشياء تتغير، هذا هو قانون الحياة. يوفنتوس سيبقى، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. كريستيانو قدم إسهاماته، وجعل نفسه متاحا، والآن سيرحل والحياة ستستمر".

وتردد أن يوفنتوس يسعى للحصول على 25 مليون جنيه إسترليني (34.3 مليون دولار) للاستغناء عن خدمات رونالدو.

وفي حالة انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي، يتوقع أن يثار الجدل بشكل كبير؛ نظرا لارتباطه بنادي مانشستر يونايتد المنافس، والذي تألق بين صفوفه بين عامي 2003 و2009.

وكان رونالدو -المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات- قد انتقل إلى يوفنتوس عام 2018 بعد 9 أعوام قضاها ضمن صفوف ريال مدريد.