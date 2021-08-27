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تعرف على نتيجة قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم

رئيس اليويفا يحمل كأس الدوري الأوروبي (رويترز)
رئيس اليويفا يحمل كأس الدوري الأوروبي (رويترز)
27/8/2021

أوقعت قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، فريق ليستر سيتي الإنجليزي في مواجهة نابولي الإيطالي وليجيا وارسو البولندي وسبارتاك موسكو الروسي ضمن المجموعة الثالثة.

وضمن المجموعة الثامنة أوقعت القرعة ويستهام يونايتد الإنجليزي في أول ظهور له في دور المجموعات بالبطولة في مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وجنك البلجيكي ورابيد فيينا النمساوي.

وأوقعت القرعة أيندهوفن وصيف بطل الدوري الهولندي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب موناكو الفرنسي وريال سوسيداد الإسباني وشتورم غراتز النمساوي.

وسينافس رينجرز بطل أسكتلندا ضمن المجموعة الأولى في مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي وسبارتا براغ التشيكي وبروندبي الدانماركي، في حين سينافس سيلتيك الأسكتلندي ضمن المجموعة السابعة في مواجهة باير ليفركوزن الألماني وريال بيتيس الإسباني وفرنكفاروش المجري.

وتضم البطولة في الموسم الحالي 32 فريقا انخفاضا من 48 فريقا في الموسم الماضي، لكنها ستشهد جولة إضافية في مراحل خروج المغلوب قبل دور 16.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أيضا قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض، على أن تحسم النتيجة النهائية للقائي الذهاب والإياب عن طريق الوقت الإضافي وركلات الترجيح إذا تعادل الفريقان.

وستقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية الإسبانية يوم 18 مايو/أيار 2022، في حين ستنطلق مباريات دور المجموعات يوم 16 سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر : رويترز

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