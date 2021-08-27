لا تتوانى العديد من أندية كرة القدم عن دفع مبالغ طائلة مقابل الظفر بخدمات اللاعبين المميزين، لكن المبالغ الخيالية لا تكون دائمًا أغرب ما يميز انتقالات اللاعبين.

ورصد تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، أغرب مدفوعات انتقال اللاعبين، ومنهم…

فرانكو دي سانتو

ربما اشتهر مهاجم تشلسي السابق صاحب القميص رقم 9 بكونه رمز الفشل بالنسبة لنادي البلوز. ولكن عندما كان شابا له إمكانات واعدة، سعى أوداكس إيتاليانو التشيلي يائسًا لتأمين انتقال دي سانتو إلى صفوفه. فكيف تعاقدوا معه؟ لقد أعطوا فريقه المحلي شبكتي مرمى و40 لترا من الطلاء!

جوليانو غرازيولي

اشتهر غرازيولي بألقابه في كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة مع ستيفيناج ضد نيوكاسل في عام 1998، حيث سجّل هدف التعادل. بدأ مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع بيتربورو قبل الانضمام إلى باورو على سبيل الإعارة. وحتى يقبل إبرام هذه الصفقة قال الرئيس النادي بول فيركلاف إنهم قدموا لغرازيولي "لوح شوكولاتة مارس و3 علب من رقائق البطاطا"!

توني كاسكارينو

لم يحظَ مهاجم منتخب أيرلندا السابق، الذي أصبح الآن مقدم برامج لدى شبكة "تالك سبورت" (Talk Sport)، بأفضل البدايات الساحرة في مسيرته الكروية عندما انتقل إلى كروكنهيل في الثمانينيات. ومع ذلك، اعتقد نادي جيلينجهام أنه سيكون مناسبا كمهاجم للفريق، وكانت إدارة النادي على استعداد لفعل أي شيء للتعاقد معه. وشمل ذلك شراء معدات جديدة لكروكنهيل بالإضافة إلى بعض صفائح الحديد المموج لإصلاح الملعب!

إرني بلينكينسوب

لعب بلينكينسوب في الفريق الإنجليزي من أواخر العشرينيات إلى أوائل الثلاثينيات، وفاز بدوري الدرجة الأولى مع شيفيلد وينزداي مرتين. وبدأ حياته المهنية بأكثر المدفوعات غرابة حيث قبل توقيع عقد انتقال مقابل نحو 120 دولارا وبرميلا من البيرة!!

هيو مكلينهان

في سنة 1927، تبرّع نادي مانشستر يونايتد بـ3 ثلاجات تجميد لفريق ستوكبورت كاونتي، وفي المقابل حصلوا على اللاعب هيو ماكلينهان!

كولينز جون

قضى هذا المهاجم الهولندي فترة جيدة مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن اشتراه النادي من "إف سي توينتي". وللظفر بخدمات جون، لم يُدفع المال بل تم التبرع بمجموعة من الموسوعات إلى مدرسة محلية.