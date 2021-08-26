صفقة مبابي.. ريال مدريد يقدم آخر عرض والخليفي يكشف عن موقف باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد قدم ما وصفه بآخر عرض من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، ورد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على تحركات النادي الملكي.

وأوضحت التقارير أن العرض الجديد لريال مدريد يتضمن تقديم 170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى على شكل إضافات وحوافز، بهدف إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات مبابي الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو/حزيران المقبل.

وكان الريال قدم 160 مليون يورو في أول عرض، وهو المبلغ الذي اعتبره المدير الرياضي لسان جيرمان ليوناردو بأنه بعيد عن القيمة الحقيقة للاعب الشاب المتوج بكأس العالم مع فرنسا، والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي

وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة ريال مدريد تعتبر أن عرض اليوم هو آخر ما سيقدمه الفريق من أجل التعاقد مع مبابي، وفي حال رفضه سينتظر النادي الملكي إلى نهاية الموسم للتعاقد مجانا مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

في المقابل، أدلى رئيس بارس سان جيرمان ناصر الخليفي بتصريحات على هامش سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم في إسطنبول.

🔴🔵 La réponse ferme et limpide du président Nasser Al-Khelaïfi sur le dossier Mbappé pic.twitter.com/3JJ7spRrDb — RMC Sport (@RMCsport) August 26, 2021

وقال الخليفي "لقد كنت واضحا جدا. الجميع يعرف موقف النادي، لن نغيره"، في إشارة إلى تصريحات سابقة أكد خلالها أن النادي يرفض التخلي عن خدمات مبابي، وخاصة بعد الاستجابة لطلبه بتكوين فريق قادر على المنافسة على كل البطولات، وهو الطلب الذي تحقق بالتعاقد مع عدد من النجوم وفي مقدمتهم لونيل ميسي وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد مقابل 180 مليون يورو.