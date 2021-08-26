رونالدو إلى مانشستر سيتي.. تفاصيل الصفقة ونقطة خلاف وحيدة قبل الإعلان الرسمي

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقرب من أي وقت مضى من مغادرة نادي يوفنتوس، وأصبح انضمامه لمانشستر سيتي مسألة وقت فقط، مع حسم أغلب بنود الصفقة التي يتوقع الإعلان عنها في الساعات القادمة.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن رونالدو اتفق على تفاصيل العقد مع مانشستر سيتي، وسينضم لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، وسيحصل على نحو 15 مليون يورو سنويا.

وجاء خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي اليوم إلى تورينو لمناقشة التفاصيل الأخيرة للصفقة، ويسعى لحسم خلاف وحيد قبل الإعلان رسميا عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي يوفنتوس يرفض رحيل رونالدو مجانا، ويطلب الحصول على نحو 25 مليون يورو، مع الحصول على خدمات لاعب من مانشستر سيتي.

واقترح النادي الإنجليزي التخلي عن مهاجمه الإنجليزي رحيم سترلينغ، غير أن يوفنتوس يصر على التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس.

وأكدت إدارة نادي "السيدة العجوز" أنها تفضل جيسوس لأنه يلعب في قلب الهجوم، ولا ترغب في التعاقد مع ستيرلينغ لعدم حاجتها لمهاجم على الجناح.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن وكيل أعمال رونالدو يسعى لإتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الحالي، لتجنب خوض النجم البرتغالي المباراة المقبلة في الدوري أمام إمبولي يوم السبت المقبل.

وكان رونالدو قد بدأ المباراة الأولى ليوفنتوس في الدوري خلال الأسبوع الماضي من مقاعد البدلاء وهو ما أثار جدلا واسعا، حاولت إدارة يوفنتوس التخفيف من حدته بالتأكيد أن القرار اتخذ بالاتفاق بين اللاعب ومدربه ماسيمليانو أليغري.

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع يوفنتوس يمتد إلى يونيو/حزيران 2022، علما أنه التحق بالفريق في صيف 2018 وأحرز 101 هدف في 134 مباراة في جميع المسابقات.