بعد أقل من 3 أشهر على المواجهة المثيرة بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيتجدد التنافس بين تشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ولكن بطابع خاص، حيث يتصارع 3 من لاعبي الفريقين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) عن جوائزه لاختيار الأفضل في الموسم الماضي خلال حفل مراسم سحب قرعة دور المجموعات في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، والذي يقام غدا الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

ويشهد الحفل غدا الكشف عن الفائزين بـ12 جائزة مختلفة، نصفها للرجال ونصفها الآخر للسيدات، حيث توزع جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية على مدى الموسم الماضي.

كما توزع جوائز أفضل حارس وحارسة مرمى، وأفضل مدافع ومدافعة، وأفضل لاعب ولاعبة خط وسط، وأفضل مهاجم ومهاجمة في الموسم الماضي.

وتجتذب جائزة أفضل لاعب الاهتمام الأكبر من بين جميع الجوائز التي سيعلن عن أصحابها حيث يتنافس عليها 3 لاعبين ساهموا بقدر كبير في بلوغ تشلسي ومانشستر سيتي نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يحرز تشلسي اللقب بجدارة.

From being scouted at seven to becoming a Champion of Europe with Chels, @reecejames_24. 💙

This is his story, in his own words. 👇

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2021