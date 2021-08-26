بعد أقل من 3 أشهر على المواجهة المثيرة بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيتجدد التنافس بين تشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ولكن بطابع خاص، حيث يتصارع 3 من لاعبي الفريقين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) عن جوائزه لاختيار الأفضل في الموسم الماضي خلال حفل مراسم سحب قرعة دور المجموعات في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، والذي يقام غدا الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

ويشهد الحفل غدا الكشف عن الفائزين بـ12 جائزة مختلفة، نصفها للرجال ونصفها الآخر للسيدات، حيث توزع جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية على مدى الموسم الماضي.

كما توزع جوائز أفضل حارس وحارسة مرمى، وأفضل مدافع ومدافعة، وأفضل لاعب ولاعبة خط وسط، وأفضل مهاجم ومهاجمة في الموسم الماضي.

وتجتذب جائزة أفضل لاعب الاهتمام الأكبر من بين جميع الجوائز التي سيعلن عن أصحابها حيث يتنافس عليها 3 لاعبين ساهموا بقدر كبير في بلوغ تشلسي ومانشستر سيتي نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يحرز تشلسي اللقب بجدارة.

From being scouted at seven to becoming a Champion of Europe with Chels, @reecejames_24. 💙 This is his story, in his own words. 👇 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2021

وللعام الثاني على التوالي، تخلو القائمة النهائية للمرشحين لهذه الجائزة من اللاعبيْن الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما فرضا نفسيهما لسنوات طويلة على القائمة النهائية بوجود أحدهما على الأقل في القائمة النهائية منذ بداية تقديم الجائزة في موسم 2010-2011.

كما تخلو القائمة النهائية للمرشحين هذا العام من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والذي أحرز الجائزة في نسختها السابقة (2019-2020).

واللاعبون الثلاثة في القائمة النهائية التي سيتم الاختيار منها غدا هم:

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي):

احتل دي بروين المركز الثاني في الصراع على الجائزة في الموسم السابق خلف ليفاندوفسكي، واستحق اللاعب أن يكون في القائمة النهائية للعام الثاني على التوالي بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وبلوغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

الإيطالي جورجينهو (تشلسي):

لعب جورجينهو دورا بارزا في فوز تشلسي بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي ولم يغب إلا عن مباراة واحدة فقط في مسيرة الفريق نحو اللقب، كما لعب دورا بارزا في فوز المنتخب الإيطالي بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي اختتمت الشهر الماضي ليكون عاشر لاعب فقط في التاريخ ينجح في حصد اللقبين في عام واحد.

الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي):

لعب دورا بارزا في فوز تشلسي بدوري الأبطال في الموسم الماضي، وأنهى مسيرته في البطولة بشكل رائع بعدما أحرز جائزة أفضل لاعب في كل من مباراتي تشلسي أمام ريال مدريد الإسباني بالدور قبل النهائي، كما فاز بالجائزة نفسها في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجائزة التي ينحصر فيها الصراع بين 3 من لاعبي خط الوسط.

وفي جائزة أفضل لاعبة، تتنافس 3 لاعبات من فريق برشلونة الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم الماضي، وهن جيني هيرموسو وليكي ميرتنز وأليكسيا بوتيلاس.

أفضل مدرب

وفي جائزة أفضل مدرب، يبدو التكهن بهوية الفائز أمرا صعبا للغاية لأن كلا من المدربين الثلاثة في القائمة النهائية ترك بصمة رائعة خلال الموسم الماضي، والمدربون الثلاثة هم:

الإسباني جوسيب غوارديولا:

قاد فريق مانشستر سيتي إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه، كما قاد الفريق للفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بخلاف قيادته الفريق إلى النهائي الأول في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

الإيطالي روبرتو مانشيني:

لعب مانشيني دورا بارزا في إعادة الاتزان إلى المنتخب الإيطالي بعد توليه المسؤولية عقب فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا حتى قاد الفريق إلى الفوز بلقب يورو 2020، علما بأنه قاد الفريق أيضا للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 34 مباراة.

الألماني توماس توخيل:

بعد رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، أحدث توخيل تحولا هائلا وكبيرا في مسيرة تشلسي خلال الموسم الماضي حيث حل مكان فرانك لامبارد في تدريب الفريق بداية من 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ونجح في انتشال الفريق من سوء الأداء والهزائم المتوالية حتى قاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ليحقق معه ما فشل فيه مع سان جيرمان قبلها بشهور عندما خسر مع الفريق الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري الأبطال الأوروبي بموسم 2019-2020.

وفي جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية، يتنافس الإسباني لويس كورتيس الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي، قبل استقالته من تدريب الفريق، مع السويدي بيتر جيرهاردسون مدرب المنتخب السويدي، والإنجليزية إيما هايس مدربة فريق تشلسي الإنجليزي.

🤩🧤 كورتوا، مرشح لأفضل حارس مرمى في دوري أبطال أوروبا 2020-21!

💫 سيُعرف الفائز خلال قرعة دور المجموعات التي ستقام في إسطنبول يوم الخميس.@thibautcourtois | @ChampionsLeague | #UEFAawards pic.twitter.com/8BFgH2hhHg — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 25, 2021

وجاءت القوائم النهائية لباقي الجوائز كالآتي:

أفضل حارس مرمى:

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)- السنغالي إدوارد ميندي (تشلسي الإنجليزي).

أفضل مدافع:

الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشلسي)- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)- الألماني أنطونيو روديغير.

أفضل لاعب خط وسط:

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)- الإيطالي جورجينهو (تشلسي)- الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي).

أفضل مهاجم:

النرويجي إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني)- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني)- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

أفضل حارسة مرمى:

آن كاترين بيرجر (تشلسي)- كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان)- ساندرا بانيوس (برشلونة الإسباني).

أفضل مدافعة:

ماجدالينا إريكسون (تشلسي)- مابي ليون (برشلونة)- إيريني باريديس (باريس سان جيرمان).

أفضل لاعبة خط وسط:

آيتانا بونماتي (برشلونة)- جي سو يون (تشلسي)- أليكسيا بوتيلاس (برشلونة).

أفضل مهاجمة:

كارولين غراهام هانسن (برشلونة)- جيني هيرموسو (برشلونة)- ليكي ميرتنز (برشلونة).