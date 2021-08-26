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برشلونة يصطدم بالبايرن والسيتي يواجه سان جيرمان.. قرعة مثيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202108:35 PM (مكة المكرمة)

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مجموعات مميزة تعد بمواجهات مثيرة في دور المجموعات، بداية من منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وأقيمت القرعة في إسطنبول التركية، وشهدت حضور رؤساء الأندية المشاركة وعدد من الضيوف البارزين، في سهرة شهدت أيضا الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومنحت القرعة الفرصة لباريس سان جيرمان للثأر من مانشستر سيتي، الذي أقصى النادي الفرنسي في نصف نهائي النسخة الماضية، في حين ستشهد هذه النسخة مواجهة جديدة بين بايرن ميونخ وبرشلونة، بعد المواجهة الشهيرة التي انتهت قبل موسمين بفوز النادي البافاري 8-2.

وسيصطدم ريال مدريد، المتوج بـ13 لقبا في البطولة، بإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، في حين يواجه أتلتيكو مدريد ليفربول في المجموعة الثانية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيغ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، وميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة: سبورتينغ البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس الهولندي، وبشكطاش التركي.

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وشيريف تيراسبور من مولدافيا.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وبنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني، ومانشستر يونايتد، وأتالانتا الإيطالي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة السابعة: ليل الفرنسي، وإشبيلية الإسباني، وسالسبورغ النمساوي، وفولفسبورغ الألماني.

المجموعة الثامنة: تشلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وزينيت الروسي، ومالمو السويدي.

وستقام 6 مباريات الثلاثاء ومثلها الأربعاء، في التواريخ التالية:

الجولة الأولى من دور المجموعات: 14 و15 سبتمبر/أيلول.
الجولة الثانية من دور المجموعات: 28 و29 سبتمبر/أيلول.
الجولة الثالثة من دور المجموعات: 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول.
الجولة الرابعة من دور المجموعات: 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني.
الجولة الخامسة من دور المجموعات: 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني.
الجولة السادسة من دور المجموعات: 7 و8 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة

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