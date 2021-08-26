إيقاف لاعب مانشستر سيتي بتهمة الاغتصاب والاعتداء

أعلن نادي مانشستر سيتي توقيف مدافعه بنجامين ميندي بسبب تورطه في قضايا اغتصاب واعتداء خلال العامين الماضيين (2019 و2020).

وذكر النادي -في بيان اليوم الخميس- أنه قرر إيقاف المدافع الفرنسي على ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهام له من قبل الشرطة.

وأضاف البيان أن القضية تخضع "لإجراءات قانونية وبالتالي يتعذر على النادي تقديم المزيد من التعليقات حتى يتم الانتهاء من هذه الإجراءات".

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) إن ميندي (27 عاما) يواجه 4 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

وأوضحت الشرطة أن التهم تتعلق بحوادث يُزعم أنها وقعت بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأغسطس/آب 2021. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الجمعة.

وانضم ميندي إلى سيتي قادما من موناكو الفرنسي في عام 2017، ولعب ضد توتنهام في المواجهة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز وغاب عن مباراة نورويتش يوم السبت الماضي في الجولة الثانية.