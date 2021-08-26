هاجم لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" نجمَ نادي ليفربول محمد صلاح، بسبب موقفه من الانضمام إلى المنتخب المصري خلال مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن الاثنين الماضي اعتذار نادي ليفربول لعدم السماح لصلاح بالانضمام للمنتخب المصري في معسكره المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا في بريطانيا.

وقال ميدو -في تصريحات تلفزيونية- "أين دور صلاح في الضغط على ناديه للمشاركة مع منتخب بلاده، ومع من يتواصل في المنتخب أو اتحاد الكرة المصري؟".

وأشار إلى أن وكيل أعمال صلاح هو من يخاطب الجهات الرياضية المصرية، وليس صلاح بنفسه، مضيفا "هل يعقل عدم وجود أي تواصل مباشر بين اللاعبين والجهاز الفني أو الإداري للمنتخب الوطني".

وتابع ميدو "منتخب مصر محروم من أن يلعب أفضل لاعب فيه لتعنت ناديه، واللاعب عليه دور في الضغط على ناديه ليذهب إلى المنتخب، مثلما كان يفعل ليونيل ميسي عندما كان في برشلونة بالضغط عليهم للعب مع منتخب الأرجنتين".

وقال ميدو إن ليفربول رفض ذهاب صلاح لخوض مباراة الغابون أيضا، رغم أنها ليست من ضمن الدول المحظورة.

وتساءل اللاعب السابق عن دور الإعلام المصري في إحداث ضجة حول هذه القضية والحديث عنها بشكل أكبر حتى يضغط على رابطة البريميرليغ وتتراجع عن قرارها.