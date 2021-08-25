أعلن هاري كين مهاجم إنجلترا -اليوم الأربعاء- أنه سيستمر في توتنهام هذا الموسم وسيركز "بنسبة 100%" على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح، وبذلك ينهي تكهنات حول انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب قائد إنجلترا على تويتر أنه "كان من الرائع متابعة استقبال مشجعي توتنهام يوم الأحد، وقراءة بعض رسائل الدعم في الأسابيع القليلة الماضية. سأستمر في توتنهام هذا الصيف وسينصب تركيزي بنسبة 100 بالمئة على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

وكان اللاعب البالغ عمره 28 عاما مرشحا بقوة للانتقال إلى مانشستر سيتي، وسبق أن قال بيب غوارديولا مدرب بطل إنجلترا -في أغسطس/آب الجاري- إن الأمر يتوقف على توتنهام لإتمام هذه الصفقة.

ابتعاد كين يقرب رونالدو

ويصب إخفاق توتنهام بضم كين في صالح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ذكرت تقاري أنه يريد الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف وأن وكيله تواصل مع مانشستر سيتي ليكون الوجهة التالية للدون، لكنه اصطدم برغبة غوارديولا الملحة في ضم هداف البريميرليغ وتوتنهام وتفضيله على رونالدو لصغر سنه.

وبالتزامن مع إعلان كين تواترت التقارير التي تتوقع رحيل رونالدو عن الدوري الإيطالي وانتقاله إلى سيتي ليعود إلى البريميرليغ بعد 12 عاما على رحيله عن مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

ويسابق رونالدو ووكيله الزمن لإيجاد وجهة مناسبة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وبالطبع يأتي مانشستر سيتي على رأس أولوياته، لمنافسته على البطولات الكبرى وامتلاكه الأموال الكافية للوفاء براتب رونالدو الكبير الذي يفوق 30 مليون يورو سنويا.

نونو يرحب بكين

ورحب نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام بأنباء بقاء كين، ووصفه بأنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وقال "إنها أنباء رائعة. أعتقد أنه منذ انضمام هاري لنا كان يتدرب بجدية، لذلك هذا ما نقدره. كان نهجه في التدريب ممتازا. لقد انتهى الأمر، هاري سيبقى معنا".

وكان كين -الذي وقع في 2018 عقدا لـ6 سنوات مع توتنهام- يتطلع إلى تحد جديد، لكن يبدو أن عرض سيتي -الذي تكهنت وسائل إعلام أن قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (137.10 مليون دولار)- لم يكن كافيا لإقناع النادي اللندني بترك هدافه الأول.

والتحق كين متأخرا بتدريبات توتنهام استعدادا للموسم الجديد، بعد المشاركة في بطولة أوروبا 2020، وغاب عن أول مباراتين للفريق أمام سيتي في الدوري الممتاز وباكوس دي فيريرا في تصفيات بطولة المؤتمر الأوروبي.

وعاد كين للمشاركة في المباريات كبديل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز الأحد الماضي، وحظي باستقبال كبير من مشجعي توتنهام في ملعب ولفرهامبتون.

وقال نونو إن كين قد يشارك غدا الخميس في مباراة الإياب أمام باكوس دي فيريرا، حيث خسر الفريق اللندني 1-0 خارج أرضه في الذهاب.

وفاز توتنهام في أول مباراتين بالدوري، وسيستضيف واتفورد يوم الأحد المقبل.