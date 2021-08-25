البث الحي
كرة قدم

ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لسان جيرمان للتعاقد مع مبابي

الصورة الأيقونية للمحاولة البائسة لبيكيه مدافع برشلونة إيقاف مبابي وهو في طريقه للتسجيل في دوري الأبطال (غيتي)
الصورة الأيقونية للمحاولة البائسة لبيكيه مدافع برشلونة إيقاف مبابي وهو في طريقه للتسجيل في دوري الأبطال (غيتي)
24/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202112:39 AM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة ليكيب (L’equipe)‏ الفرنسية اليوم الثلاثاء إن ريال مدريد قدّم عرضا بقيمة 160 مليون يورو (188.11 مليون دولار) لباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر.

وأضافت ليكيب أن موقف سان جيرمان لم يتغير، حيث يسعى الفريق المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاما حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران العام المقبل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) البريطانية إن النادي الإسباني قدّم عرضه يوم الأحد الماضي.

وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جيرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

مخاوف في إنجلترا من انتشار مادة مخدرة بين لاعبي كرة القدم

استهلاك &#34;السنوس&#34; منتشر بين لاعبي كرة القدم في إنجلترا، لا سيما لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي إيميجز)

سرقها مسؤولو كرة القدم.. الفيفا سيتسلم أكثر من 200 مليون دولار من قضايا الفساد

قضايا الفساد طالت الفيفا وتسببت في عزل ومحاكمة رئيسه السابق جوزيف بلاتر (رويترز)

إحصائية صادمة.. تعرف على أسرع 9 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

كرة البريميرليغ هذا الموسم (غيتي)

الدوري الإنجليزي يعلن العصيان.. الأندية الأوروبية تعترض على تمديد الفيفا فترة انضمام اللاعبين إلى منتخباتها

ليفربول سيحرم من الثلاثي البرازيلي مدة طويلة إذا طبق تعليمات الفيفا (رويترز)
الأكثر قراءة

أمير حركة طالبان.. من هو “مولوي” هبة الله آخوند زاده؟

هبة الله آخوند زاده أمير حركة طالبان (الجزيرة)

رحلة البندقية وغوانتانامو والقصر.. الملا عبد القيوم وزيرا لدفاع طالبان

طالبان سيطرت على معظم الأراضي الأفغانية وتعمل على بناء نظام سياسي يقود البلاد (الأوروبية)

التزم بموعد الانسحاب من أفغانستان.. بايدن يحذر من تنظيم “خراسان” وإدارته تواصل التنسيق مع طالبان

القوات الأميركية تواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل بوتيرة متسارعة (الأوروبية)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟