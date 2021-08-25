قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء إنه يجب على روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم "لحماية النزاهة الرياضية".

وقالت رابطتا الدوريين الإنجليزي الممتاز والإسباني أمس الثلاثاء إنهما تدعمان الأندية التي ترفض ترك لاعبيها لمنتخباتهم في البلاد التي تتطلب دخول الأشخاص العائدين منها الحجر الصحي، خاصة أميركا الجنوبية.

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز إن ما يقرب من 60 لاعبا من المقرر سفرهم إلى 26 دولة ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية لفيروس كورونا، في حين قالت رابطة الدوري الإسباني إن لديها 25 لاعبا من 13 دولة مختلفة، وسيزيد هذا العدد عندما تعلن الإكوادور وفنزويلا تشكيلتيهما.

وقال إنفانتينو في بيان "أدعو لإظهار التضامن من كل اتحاد محلي وكل رابطة دوري وناد لفعل ما هو صحيح وعادل لصالح اللعبة عالميا".

وأضاف "يتنافس العديد من أفضل لاعبي العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشارك أيضا في مسؤولية الحفاظ وحماية نزاهة المسابقات الرياضية في جميع أنحاء العالم".

وتتطلب قواعد الحجر الصحي الصارمة في إنجلترا خضوع اللاعبين للعزل لمدة 10 أيام عند وصولهم للبلاد، وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه لا يوجد أي استثناء من الحكومة للاعبي كرة القدم.

وقال إنفانتينو إنه أرسل خطابا إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا للحصول على مساندته.

وأضاف "لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مماثل لما اعتمدته الحكومة البريطانية في المراحل النهائية لبطولة أوروبا 2020 للمباريات الدولية المقبلة".