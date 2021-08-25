تفاصيل محادثات ريال مدريد وسان جيرمان بشأن مبابي

قضية انتقال النجم الفرنسي كليان مبابي من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان تشغل عالم كرة القدم، وتملأ فضاء "الساحرة المستديرة" بالشائعات والأخبار عن قرب أو بعد الدولي الفرنسي من الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

هذا الأمر دفع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بالخروج في تصريحات إعلامية تؤكد أن "مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد، ونحن لن نمنعه من ذلك. رفضنا أول عرض قُدّم من الفريق الإسباني، ولكن إذا استجيب لشروطنا، فسنرى".

وتابع "ليست هناك خطط للحديث مع الريال مجددا بخصوص مبابي، الموعد النهائي هو منتصف ليل 31 الشهر الجاري، ولن نسمح له بالرحيل بأقل من المبلغ الذي دفعناه لضمه من موناكو. علما بأننا لا نزال مدينين بالمال لموناكو".

وأوضح ليوناردو أن "ريال مدريد قدم عرضا رسميا لضم مبابي مقابل 160 مليون يورو، وهذا أقل مما دفعناه لضم اللاعب عام 2017".

وكان الفريق الباريسي قد دفع 180 مليون يورو مقابل ضم مبابي، في حين تتحدث وسائل إعلام عن أن موناكو سيحصل على 35 مليونا في حال تمت الصفقة.

ولفت ليوناردو إلى أن عرض ريال يبدو وكأنه "مخطط لانتزاع الرفض منا، ولإظهار أنهم حاولوا كل ما بوسعهم لضمه هذا الصيف، وهم ينتظرون حتى صيف 2022 للتعاقد مع اللاعب مجانا، غير أن مبابي وعد بألا يرحل من دون مقابل".

وكشف أن "الفريق قدم عرضين قيمين لمبابي لتمديد عقده، الأول منذ شهرين وبراتب يصل لنجوم الصف الأول، والعرض الثاني قبل أيام ويتجاوز رواتب هذه النجوم. كنا نريد أن نظهر له أنه لاعب مهم، ونقطة ارتكاز، ولكن بالتأكيد ليس فوق المشروع".

يذكر أن صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت أن سان جيرمان حدد سعر بيع مبابي (22 عاما) مقابل 200 مليون يورو، وأضافت أن هذا السعر قد يرتفع إلى طلب رقم قياسي يكسر 222 مليونا الذي دفعها فريق العاصمة لضم البرازيلي نيمار من برشلونة عام 2017.