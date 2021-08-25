تعرف على أكبر 10 ملاعب في العالم

تهتف الجماهير لرؤية كل هدف أو تسديدة ويصرخون عندما ينجح الخصوم. ودون جماهير في الملعب، لا يمكن أن تكتمل أي مباراة. وكلما زاد الحشد في الملعب، زادت الإثارة.

يستعرض تقرير نشرته مدونة "سبورتس شو" (Sports Show) قائمة بأكبر 10 ملاعب في العالم من حيث طاقة الاستيعاب.

10. ملعب تايغر

يقع الملعب الرياضي "ملعب تايغر"، المعروف من قبل السكان المحليين باسم "ديث فالي"، في باتون روج بولاية لويزيانا الأميركية. وهو الملعب الرئيسي الحالي لفريق كرة القدم بجامعة ولاية لويزيانا "النمور".

وبعد العديد من مشاريع التجديد تبلغ السعة الرسمية للملعب حاليا 102 ألف و321 مقعدا. وبدأ بناؤه عام 1924، وتم افتتاحه للجمهور رسميا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وبلغت تكلفة تشييده أكثر من 1.8 مليون دولار في ذلك الوقت.

9. ملعب نيلاند

يقع هذا الملعب متعدد الأغراض في نوكسفيل بولاية تينيسي، وكان موقعا للعديد من مباريات استعراض الدوري الوطني لكرة القدم. يعد حاليا الملعب الرئيسي لفريق كرة القدم "متطوعي تينيسي" ولكنه استضاف أيضا العديد من المؤتمرات الكبيرة.

تبلغ طاقته الاستيعابية 102 ألف و455 مقعدا، وسمي تيمنا باسم روبرت نيلاند مدرب كرة القدم في جامعة تينيسي. وقد تم تنفيذ 16 مشروعا توسعيا في الملعب حتى الآن.

وبدأت السلطات أشغال البناء في 21 مارس/آذار 1921 بميزانية تقارب 42 ألف دولار في ذلك الوقت، وتم افتتاحه رسميا للجمهور في 24 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ملعب نيلاند يتسع لأكثر من 102 ألف مشجع (رويترز)

8. ملعب أوهايو

يقع في حرم جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، وقد أطلق عليه لقب "حدوة الحصان" بسبب شكله. ويُعد الملعب الرئيسي لفريق "أوهايو ستيت باكيز" لكرة القدم.

تبلغ سعته 104 آلاف و944 مقعدا، وبدأت السلطات مشروع البناء يوم 3 أغسطس/آب 1921 بتكلفة تقارب 1.34 مليون دولار، وافتتح أمام الجمهور في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1922.

7. ملعب أزتيكا

يقع في ضاحية سانتا أورسولا في مكسيكو سيتي وهو الملعب الوطني الرسمي للمنتخب المكسيكي لكرة القدم. ويستخدمه نادي أميركا حاليا لاستقبال منافسيه.

وتبلغ طاقة استيعابه حاليا 105 آلاف و64 مقعدا، وبدأت السلطات المشروع في بنائه عام 1961 وتم فتحه رسميا للجمهور في 29 مايو/أيار 1966.

6. كايل فيلد

يقع هذا الملعب الجامعي في حرم جامعة تكساس وهو موطن فريق "تكساس إيه آند إم آجي" (Texas A&M Aggie) لكرة القدم منذ عام 1904. وقد أطلق عليه لقب "منزل الرجل الـ 12" وهو ثالث أكبر ملعب بالولايات المتحدة.

تبلغ سعته 106 آلاف و511 مقعدا، وبدأت السلطات البناء في مايو/أيار 1927، وافتتح رسميا للجمهور في 24 سبتمبر/أيلول من نفس العام.

5. ملعب بيفر

يقع في يونيفيرسيتي بارك بولاية بنسلفانيا، وقد سمي بهذا الاسم نسبة للحاكم السابق جيمس أ. بيفر. ويتسع لـ 106 آلاف و572 شخصا، وأصبح مشهورا باعتباره ثاني أكبر ملعب في نصف الكرة الغربي.

وقد أحدث ضجة كبيرة بعد أن أصبح أول مكان رياضي يتم تضمين تصميمه الداخلي في خاصية "غوغل ستريت فيو" (Google Street View). وشرعت السلطات في بنائه خلال عام 1959 بميزانية تقارب 1.6 مليون دولار. وافتتح رسميا أمام الجمهور في 17 سبتمبر/أيلول العام التالي.

4. ملعب ميشيغان

يلقب بـ "البيت الكبير" ويقع في آن أربور بولاية ميشيغان، وهو أكبر ملعب بالولايات المتحدة. وتبلغ سعته الرسمية الحالية 109 آلاف و901 مقعد.

رصدت السلطات لبنائه ميزانية تقارب 950 ألف دولار. ثم قامت بفتحه رسميا للجمهور في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1927.

ملعب ميشيغان هو أكبر ملعب بالولايات المتحدة (رويترز)

3. ملعب سالت ليك

يقع بمدينة كالكوتا الهندية، ويتسع لحوالي 120 ألف متفرج. ويستضيف أنواعا مختلفة من البرامج الثقافية بما في ذلك حفلات الرقص والموسيقى. قامت السلطات مؤخرا بتقليص حجمه إلى 68 ألف مقعد عام 2015 من خلال توفير ترتيبات جلوس أفضل خلال الفعاليات الرياضية الشهيرة. وكان قد افتتح رسميا للجمهور في يناير/كانون الثاني 1984، ويديره الآن اتحاد كرة القدم.

2. ملعب رونغرادو 1 مايو

يقع الملعب متعدد الأغراض في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية، ويستضيف الآن بشكل أساسي مهرجان أريرانغ (Arirang) والذي يُشار إليه على نطاق واسع باسم الألعاب الجماعية.

تبلغ سعته حوالي 150 ألف متفرج وهو أكبر ملعب في آسيا وثاني أكبر ملعب عالمي. وحصل على اسمه من جزيرة رونغرادو في نهر تايدونغ، كما نسب إلى عيد العمال العالمي "الأول من مايو".

يحتوي على 16 قوسا مرتبة في حلقة على سطحه تشبه زهرة الماغنوليا. افتتح للجمهور في الأول من مايو/أيار 1989، مع مساحة الملعب الرئيسية التي تغطي ما يقرب من 22 ألفا و500 متر مربع. تمتلك الحكومة حاليا الملعب وتسيطر عليه.

1. ملعب ستراهوف

تضم منطقة ستراهوف في براغ هذا الملعب متعدد الأغراض. ويستخدم نادي "سبارتا براغ" هذه الأرضية ميدان تدريب رئيسيا.

ويمكنه أن يتسع لحوالي 250 ألفا مما يجعله أكبر ملعب في العالم. ولم يعد الآن يُستخدم كموقع رياضي نشط، بل لجميع ملاعب كرة القدم الثمانية التابعة له للتدريب فقط. وكان قد صمم لأول مرة على أنه ملعب خشبي عام 1926. وقد قامت السلطات بعد ذلك بتغييره باستخدام مدرجات خرسانية كبيرة عام 1932. وتم تجديده عامي 1948 و1975.

وهو يغطي الآن ما يقرب من 63 ألفا و500 متر مربع، وقد استضاف سباقات السيارات منتصف الستينات. لكنه لم تقم به أي مناسبات منذ عام 1990.