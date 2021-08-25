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المدير الرياضي لسان جيرمان: رفضنا عرض ريال مدريد لضم مبابي ورحيل أي لاعب بشروطنا

ريال مدريد تقدّم بعرض رسمي لضمّ مبابي (غيتي)
ريال مدريد تقدّم بعرض رسمي لضمّ مبابي (غيتي)
25/8/2021

نقلت محطتا "بي إف إم" و"آر إم سي سبورت" عن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قوله اليوم الأربعاء إن ناديه رفض عرضا من ريال مدريد لضمّ المهاجم كيليان مبابي لأنه "غير مناسب".

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية أمس الثلاثاء أن ريال مدريد تقدّم بعرض قيمته 160 مليون يورو (187.81 مليون دولار) لضمّ اللاعب الفرنسي البالغ عمره 22 عاما، الفائز بكأس العالم، والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتردد أنه قال إنه يريد الانتقال للعب في إسبانيا.

وقال ليوناردو إن باريس سان جيرمان -الذي تعاقد أخيرا مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة- لا يخطط لمناقشة أمر مبابي مرة أخرى مع ريال مدريد، وإن اللاعب إذا أراد الرحيل فسيتعين عليه القيام بذلك بشروط ناديه.

وأضاف ليوناردو "يشعر كيليان مبابي بالرغبة في الرحيل، ويبدو هذا واضحا لي؛ هدفنا تمديد عقده والإبقاء عليه. إذا أراد الرحيل فيجب أن يكون ذلك بشروطنا، وهذا لا ينطبق فقط على كيليان ولكن على جميع اللاعبين".

ولم يؤكد ليوناردو تقديم ريال مدريد عرضا مقابل 160 مليون يورو، لكنه قال إن العرض كان "يدور حول هذا الرقم".

وأضاف "نحن نرى أن العرض بعيد للغاية عن ما يستحقه كيليان اليوم".

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعد عام واحد في صفقة بلغت 180 مليون يورو.

المصدر : رويترز

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