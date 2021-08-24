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ريال مدريد الإسباني يمدد التعاقد مع فالفيردي ويحصنه بمليار يورو

فالفيردي مستمر مع ريال مدريد حتى 2027 (مواقع التواصل)
فالفيردي مستمر مع ريال مدريد حتى 2027 (مواقع التواصل)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202106:30 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد التعاقد مع لاعبه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي حتى يونيو/حزيران 2027.

وكان العقد الرئيسي لفالفيردي (23 عاما) يفترض أن ينتهي في 2025، لكنه مدده عامين إضافيين، وذكرت تقارير صحفية أن العقد يتضمن مليار يورو شرطا جزائيا.

وذكر تقرير -نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن "فيديريكو فالفيردي وقع على تجديد عقده مع ريال مدريد، وسيبقى لاعب خط الوسط الأوروغواياني مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

ويعد هذا التجديد ضربة جديدة قد تحزن قائد الملكي السابق سيرجيو راموس، الذي انتقل لباريس سان جيرمان بعدما رفض النادي التعاقد معه لمدة موسمين، وعرض عليه موسما واحدا، ولما وافق اللاعب سحب النادي العرض، على حد قول راموس.

وانضم فالفيردي لريال مدريد من بينارول الأوروغواياني في يوليو/تموز 2016، ولعب في البداية مع فريق الرديف بالنادي.

ولعب فالفيردي لفريق ديبورتيفو لاكورنا معارا موسم 2017-2018، قبل أن يحجز مقعدا أساسيا في الفريق الأول للريال تحت قيادة سانتي سولاري.

وفاز فالفيردي بلقب الدوري في موسم 2019-2020 تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وشارك في 21 مباراة منذ البداية، وشارك الموسم الماضي في 24 مباراة مع الريال بالدوري، وسجل 3 أهداف.

وأصبح فالفيردي أحدث لاعب يوافق على تجديد تعاقده مع الريال منذ تولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق في يونيو/حزيران الماضي.

وكان لوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز، وكريم بنزيمة، وداني كارفاخال، وتيبو كورتوا مددوا عقودهم مع الريال مؤخرا.

المصدر : الجزيرة + الألمانية
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