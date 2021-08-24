تصدر آدم أرمسترونغ، مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، قائمة أسرع 9 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، في إحصائية صادمة على حد وصف صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية.

وتعاقد أرمسترونغ (24 عامًا) مؤخرا مع ساوثهامبتون لمدة 4 سنوات، قادما من فريق بلاكبيرن روفرز المنافس في الدرجة الثانية الإنجليزية، في صفقة بقيمة نحو 20 مليون دولار.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ9 الأسرع في البريميرليغ:

1- آدم أرمسترونغ (ساوثهامبتون) بسرعة 22.15 ميلا في الساعة (1 ميل يساوي 1.6 كيلومتر تقريبا).

2- أداما تراوري (وولفرهامبتون) بسرعة 22.12 ميلا في الساعة.

3- ويلفرد زاها (كريستال بالاس) بسرعة 21.88 ميلا في الساعة.

4- ناثان تيلا (ساوثهامبتون) بسرعة 21.75 ميلا في الساعة.

5- إسماعيلا سار (واتفورد) بسرعة 21.67 ميلا في الساعة.

6- باتريك بامفورد (ليدز) بسرعة 21.53 ميلا في الساعة.

7- أنطونيو روديغر (تشلسي) بسرعة 21.38 ميلا في الساعة.

8- تايريك ميتشيل (كريستال بالاس) بسرعة 21.35 ميلا في الساعة.

9- رافينيا دياز (ليدز) بسرعة 21.26 ميلا في الساعة.