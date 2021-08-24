اتهمت أندية أوروبية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإساءة استغلال مهمته التنظيمية في نزاع بشأن تمديد فترة السماح للاعبين بالانضمام إلى منتخباتها في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وستتأثر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشدة بقرار الفيفا تمديد فترة السماح للاعبين الدوليين بالانضمام إلى منتخباتها من 9 إلى 11 يوما لخوض 3 مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وأيضا بقواعد الحجر الصحي الصارمة في إنجلترا.

رفض إنجليزي

وفي رد فعل سريع، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن أنديته لن تسمح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتهم في حال خوض مباريات في دول ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية لفيروس كورونا لمنعهم من الخضوع للحجر الصحي بعد عودتهم لإنجلترا.

ووفقا للدوري، ما يقرب من 60 لاعبا من المقرر سفرهم إلى 26 دولة ضمن القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدولية الشهر المقبل لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم.

ورفض ليفربول بالفعل السماح للاعبه محمد صلاح بالسفر للمشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، لأنه سيضطر إلى الخضوع للحجر الصحي عقب عودته إلى إنجلترا.

ومع إقامة تصفيات كأس العالم في كل من أفريقيا وآسيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وأوروبا وأميركا الجنوبية، باتت الأندية قريبة من صدام محتمل مع الفيفا.

وأرسلت رابطة الأندية الأوروبية وثيقة إلى أعضائها في صورة أسئلة وأجوبة نشرتها صحيفة التايمز واطلعت رويترز عليها أيضا، تقول إن الفيفا اتخذ قرارات من جانب واحد "وتلقى اعتراضا واضحا من رابطة الأندية الأوروبية وبقية الأطراف المعنية".

وقالت الوثيقة إن "رابطة الأندية الأوروبية تعرب بحزم عن معارضتها قرار الفيفا، وتحثه على مراجعة موقفه".

وأضافت "لن تقبل رابطة الأندية الأوروبية أن يسيء اتحاد مثل الفيفا استخدام وظيفته التنظيمية من أجل وضع مصالحه التجارية ومصالح الاتحادات المنضوية تحت لوائه فوق مصلحة اللاعبين الفنية والبدنية والمصالح الرياضية المشروعة للأندية".

وقد تؤثر قواعد الحجر الصحي في إنجلترا على الثلاثي البرازيلي في ليفربول المكون من روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، وفابينيو بعد استدعائهم لمواجهة تشيلي والأرجنتين وبيرو الشهر المقبل.

وتدخل البرازيل وتشيلي والأرجنتين وبيرو ضمن القائمة "الحمراء" للحكومة البريطانية، وذلك يعني ضرورة خضوع اللاعبين العائدين من هذه الدول لفترة حجر صحي في أحد الفنادق مدة 10 أيام.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية إن الفيفا قرر هذا الشهر، بناء على طلب من اتحاد أميركا الجنوبية للعبة، تمديد فترة السماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخبات "في تجاهل تام لمصالح الأندية".

وأضافت أن من غير المرجح أن يتراجع الفيفا عن قراره، وسيتعين على الرابطة التفكير في الإجراء الذي ستتخذه.

ولم يصدر تعليق فوري من الفيفا على الأمر.