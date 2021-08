حقق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو انتصاره رقم 50 في الدوري الإيطالي لكرة القدم في فترة قياسية على مستوى البطولة، عندما قاد فريقه الجديد روما للفوز 3-1 على ضيفه فيورنتينا أمس الأحد.

وبعد أن قاد إنتر ميلان للفوز بثلاثية غير مسبوقة من الألقاب في 2010، عاد مورينيو إلى الدوري الإيطالي، وفوزه في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لروما أمس يعني أنه حقق 50 فوزا في أقصر مدة من الزمن مقارنة بمدربي البطولة الآخرين، منذ بداية منح 3 نقاط مقابل الفوز في موسم 1994-1995، أي منذ نحو ربع قرن.

50 – José #Mourinho has become the fastest manager to reach 50 Serie A wins (77 games) in the three points for a win era (since 1994-95). The Portuguese coach is also the fastest manager to have reached 50 wins both in Premier League (63 games) and in LaLiga (62). Perfectionist. pic.twitter.com/4rv8AOGX1l

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 22, 2021