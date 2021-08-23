حقق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو انتصاره رقم 50 في الدوري الإيطالي لكرة القدم في فترة قياسية على مستوى البطولة، عندما قاد فريقه الجديد روما للفوز 3-1 على ضيفه فيورنتينا أمس الأحد.

وبعد أن قاد إنتر ميلان للفوز بثلاثية غير مسبوقة من الألقاب في 2010، عاد مورينيو إلى الدوري الإيطالي، وفوزه في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لروما أمس يعني أنه حقق 50 فوزا في أقصر مدة من الزمن مقارنة بمدربي البطولة الآخرين، منذ بداية منح 3 نقاط مقابل الفوز في موسم 1994-1995، أي منذ نحو ربع قرن.

50 – José #Mourinho has become the fastest manager to reach 50 Serie A wins (77 games) in the three points for a win era (since 1994-95). The Portuguese coach is also the fastest manager to have reached 50 wins both in Premier League (63 games) and in LaLiga (62). Perfectionist. pic.twitter.com/4rv8AOGX1l — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 22, 2021

وحقق مورينيو 50 فوزا في 77 مباراة في إيطاليا، لكنه تفوق على هذا الرقم عندما كان في الدوري الإسباني إذ حقق 50 فوزا في 62 مباراة. كما سبق وأن حقق 50 فوزا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 63 مباراة؛ وهو بذلك صاحب الرقم القياسي لأسرع 50 فوزا في بطولات الدوري الثلاث هذه.

لكنه -رغم ذلك- قلل من شأن هذا الإنجاز الجديد، عندما كتب -عبر إنستغرام- ردا على تغريدة من شركة "أوبتا" (Opta) البريطانية للتحليلات الرياضة عن رقمه القياسي الأخير، "أرجوكم لا تكشفوا عن أرقامي القياسية السلبية؛ بل أريد الأرقام الإيجابية فقط".

وتولى مورينيو تدريب روما -خلفا لسلفه باولو فونسيكا بعد نهاية الموسم الماضي- وقاد الفريق للفوز في أولى مبارياته أمس الأحد بفضل هدفين من لاعب الوسط الفرنسي جوردان فريتو.

وقال مورينيو بعد المباراة "كانت مباراة بحق، وكانت ممتعة رغم أننا لم نلعب بصورة جيدة جدا.. المهم بالنسبة لي في هذه المرحلة هو روح الفريق التي ظهرت في التنظيم الدفاعي".