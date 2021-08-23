أحرز غاريث بيل هدفه الأول في حوالي عامين مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن زميله البديل فينيسيوس جونيور خطف الأضواء بتسجيل هدفين قرب النهاية ليتعادل الفريق 3-3 في ضيافة ليفانتي بمباراة مثيرة يوم الأحد.

وبدأ ريال بقوة بعدما سجل بيل في الدقيقة الخامسة، وسط سيطرة من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على الشوط الأول، لكنه وجد نفسه متأخرا 2-1 في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وسجل روجر مارتي مهاجم ليفانتي في شباك الحارس تيبو كورتوا ليتعادل في أول دقيقة بعد الاستراحة، قبل أن يسجل زميله خوسيه كامبانيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ57.

ليفانتي يعدل النتيجة مع ريال مدريد بأول دقيقة من الشوط الثاني#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_ليٍفانتي pic.twitter.com/iZjJKlaPSf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 22, 2021

وأخرج أنشيلوتي الثلاثي بيل وإيدن هازارد وإيسكو بعد الهدف بوقت قصير، وترك البديل فينيسيوس بصمة سريعة، حيث أدرك التعادل في الدقيقة الـ73 بعدما انفرد بالمرمى بعد تسديدة رائعة من كاسيميرو.

واستعاد ليفانتي التقدم مجددا في الدقيقة الـ79 بواسطة روجر بيير من ركلة حرة، لكن فينيسيوس أنقذ ريال مدريد مجددا وتعادل في الدقيقة الـ85 بتسديدة مذهلة من زاوية ضيقة واصطدمت بالقائم ودخلت المرمى.

وأخيراً فينيسيوس يسجّل هدفاً صعباً مع ريال مدريد هل تعتقد أنّ النجم البرازيلي قد نضج الآن وما هو رأيك بمستواه أمام ليفانتي؟#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_ليٍفانتي pic.twitter.com/tzxgeOqBXP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 22, 2021

وزادت الإثارة بعد طرد أيتور فرنانديز حارس ليفانتي بسبب منع الكرة بيده خارج منطقة الجزاء لإيقاف هجمة مرتدة سريعة، ليتولى المدافع روبن فيزو حراسة المرمى لكنه لم يتعرض لأي اختبار.