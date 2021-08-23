بداية مظفرة لمورينيو مع روما بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا

أحرز جوردان فريتو هدفين ليقود روما إلى الفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد في بداية مظفرة للمدرب جوزيه مورينيو لمشواره مع الفريق القادم من العاصمة، وذلك في مواجهة مثيرة شهدت طرد لاعبين.

وطُرد بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على تامي إبراهام الوافد الجديد لروما في الدقيقة الـ17 في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيطاليانو.

واستغل روما التفوق العددي بالملعب الأولمبي في العاصمة عندما افتتح هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة الـ26.

وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام بعد ابتعاده لفترة طويلة بسبب الإصابة، لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة مباشرة.

وأدرك نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب.

وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان كرة إلى فريتو ليضيف الهدف الثاني، قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.

وقال مورينيو لخدمة دازون للبث "كل قرارات الحكم كانت صحيحة، حكم الفيديو المساعد رصد كل خطأ بسيط، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأخطاء حاسمة، لدينا العديد من الحلول المختلفة لكن في الوقت الحالي أنا سعيد بروح الفريق، والتنظيم الدفاعي سيتحسن".

وأضاف أن "فيورنتينا جعل الأمور صعبة للغاية علينا، إيطاليانو يستحق الكثير من المديح لأن فريقه يلعب بهذا الشكل الرائع في بداية الموسم".