يوفنتوس يستهل الموسم بتعادل مخيب في الدوري الإيطالي

استهل فريق يوفنتوس الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل مخيب للآمال مع مضيفه أودينيزي 2-2 اليوم الأحد في الجولة الأولى من الكالتشيو.

وفشل يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه 2-0، بعد تسجيل باولو ديبالا وخوان كوادرادو في الدقيقتين الثالثة و23.

وسجل أودينيزي هدفين عن طريق روبرتو بيرييرا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

رونالدو على مقاعد البدلاء (رويترز)

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلا منذ الدقيقة 60، لكنه فشل في التسجيل كعادته، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 90.

وألغى الحكم هدفا لرونالدو في الوقت بديل الضائع بداعي التسلل، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).