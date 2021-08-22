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نساكالا مدافع بشيكطاش يثير الذعر بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراة بالدوري التركي

الفريق الطبي ينقل نساكالا إلى سيارة الإسعاف (الأناضول)
الفريق الطبي ينقل نساكالا إلى سيارة الإسعاف (الأناضول)
22/8/2021

أعلن نادي بشيكطاش المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد أن مدافعه فابريس نساكالا القادم من الكونغو الديمقراطية نقل للمستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام غازي عنتاب سبور أمس السبت.

وسقط نساكالا (31 عاما) في الدقيقة 70 من عمر اللقاء قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف وسط ذهول وذعر لاعبي الفريقين.

نساكالا سقط على الأرض بنفس طريقة سقوط إريكسن (الأناضول)

ولم يذكر النادي التركي سبب ما حدث للاعبه، لكن حالته كانت مقلقة لأنه لم يستعيد وعيه في الملعب مثل بعض الحالات المشابهة.

وشكر النادي كل من تمنى لمدافعه الشفاء، وقال في بيان "التقارير الأولية تشير إلى أن حالته أفضل وأنه يتحسن".

وعبر تويتر، نشر اللاعب صورة لنفسه في المستشفى مبتسما.

ويأتي الحادث بعد تعرض لاعب الوسط الدانماركي الدولي كريستيان إريكسن لوعكة صحية خطيرة خلال مباراة في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في يونيو/حزيران الماضي، وأحدث سقوطه ذعرا عالميا آنذاك.

المصدر : رويترز

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