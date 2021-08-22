أعلن نادي بشيكطاش المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد أن مدافعه فابريس نساكالا القادم من الكونغو الديمقراطية نقل للمستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام غازي عنتاب سبور أمس السبت.

وسقط نساكالا (31 عاما) في الدقيقة 70 من عمر اللقاء قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف وسط ذهول وذعر لاعبي الفريقين.

نساكالا سقط على الأرض بنفس طريقة سقوط إريكسن (الأناضول)

ولم يذكر النادي التركي سبب ما حدث للاعبه، لكن حالته كانت مقلقة لأنه لم يستعيد وعيه في الملعب مثل بعض الحالات المشابهة.

وشكر النادي كل من تمنى لمدافعه الشفاء، وقال في بيان "التقارير الأولية تشير إلى أن حالته أفضل وأنه يتحسن".

وعبر تويتر، نشر اللاعب صورة لنفسه في المستشفى مبتسما.

Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH 🦅 pic.twitter.com/QD71SMQc0u — Fabrice Nsakala (@NsakalaFabrice) August 21, 2021

ويأتي الحادث بعد تعرض لاعب الوسط الدانماركي الدولي كريستيان إريكسن لوعكة صحية خطيرة خلال مباراة في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في يونيو/حزيران الماضي، وأحدث سقوطه ذعرا عالميا آنذاك.